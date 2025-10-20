https://1prime.ru/20251020/tramp-863727643.html
Вашингтон и Канберра заключат соглашение по критически важным минералам
Вашингтон и Канберра заключат соглашение по критически важным минералам - 20.10.2025, ПРАЙМ
Вашингтон и Канберра заключат соглашение по критически важным минералам
20.10.2025
ВАШИНГТОН, 20 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Канберра намерены заключить соглашение в сфере поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также обсудить торговлю и сотрудничество в области обороны. "Мы обсуждаем критические минералы и редкоземельные элементы и собираемся подписать соглашение, над которым работали около четырех или пяти месяцев", — сказал Трамп на переговорах с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в Белом доме. Спустя 10 минут после озвученного лидеры двух стран подписали данное соглашение. Хозяин Белого дома добавил, что стороны также намерены говорить о торговле, подводных лодках и множестве других видов военной техники. "Примерно через год у США будет столько критических минералов и редкоземельных элементов, что они не будут знать, что с ними делать", - добавил Трамп.
Вашингтон и Канберра заключат соглашение по критически важным минералам
