Вашингтон и Канберра заключат соглашение по критически важным минералам

Вашингтон и Канберра заключат соглашение по критически важным минералам - 20.10.2025, ПРАЙМ

Вашингтон и Канберра заключат соглашение по критически важным минералам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Канберра намерены заключить соглашение в сфере поставок критически важных минералов и редкоземельных... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T19:08+0300

2025-10-20T19:08+0300

2025-10-20T19:08+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

австралия

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 20 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Канберра намерены заключить соглашение в сфере поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также обсудить торговлю и сотрудничество в области обороны. "Мы обсуждаем критические минералы и редкоземельные элементы и собираемся подписать соглашение, над которым работали около четырех или пяти месяцев", — сказал Трамп на переговорах с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в Белом доме. Спустя 10 минут после озвученного лидеры двух стран подписали данное соглашение. Хозяин Белого дома добавил, что стороны также намерены говорить о торговле, подводных лодках и множестве других видов военной техники. "Примерно через год у США будет столько критических минералов и редкоземельных элементов, что они не будут знать, что с ними делать", - добавил Трамп.

сша

вашингтон

австралия

2025

Новости

ru-RU

