США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР, заявил Трамп
2025-10-20T19:38+0300
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, заявил президент США Дональд Трамп. "Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - сказал Трамп журналистам.
