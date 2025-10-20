Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР, заявил Трамп
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР, заявил Трамп
2025-10-20T19:38+0300
2025-10-20T19:38+0300
бизнес
мировая экономика
китай
вашингтон
пекин
дональд трамп
boeing
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, заявил президент США Дональд Трамп. "Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - сказал Трамп журналистам.
бизнес, мировая экономика, китай, вашингтон, пекин, дональд трамп, boeing
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Пекин, Дональд Трамп, Boeing
19:38 20.10.2025
 
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР, заявил Трамп

Трамп: США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай

Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - сказал Трамп журналистам.
БизнесМировая экономикаКИТАЙВАШИНГТОНПекинДональд ТрампBoeing
 
 
