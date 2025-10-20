ЦБ Китая сохранил основную ставку по кредитам первоклассным заемщикам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-20T05:28+0300
2025-10-20T06:20+0300
ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021-го, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022-го – до 3,7%, в августе – до 3,65%, в июне 2023 года – до 3,55%, а в августе того же года - до 3,45%. В июле 2024 года ставка была неожиданно понижена до 3,35%. В октябре 2024 года ставка была снижена в очередной раз - до 3,1%, в мае 2025 года - до 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Центробанка. В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.
банки, финансы, китай, lpr
Банки, Финансы, Экономика, КИТАЙ, LPR
05:28 20.10.2025 (обновлено: 06:20 20.10.2025)
 
ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021-го, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022-го – до 3,7%, в августе – до 3,65%, в июне 2023 года – до 3,55%, а в августе того же года - до 3,45%. В июле 2024 года ставка была неожиданно понижена до 3,35%. В октябре 2024 года ставка была снижена в очередной раз - до 3,1%, в мае 2025 года - до 3%.
Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%.
Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Центробанка.
В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.
 
