SberCIB ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ в 17 процентов в пятницу - 20.10.2025, ПРАЙМ
SberCIB ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ в 17 процентов в пятницу
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании 24 октября сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых, такое мнение высказал старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "На октябрьском заседании ЦБ, скорее всего, сохранит ставку 17% и умеренно жесткую риторику", - сказал он. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 24 октября. По мнению аналитика, осторожность Банка России может быть связана с более стимулирующим характером бюджетной политики в текущем году, чем ожидалось ранее, планами повышения НДС и прочими разовыми проинфляционными факторами, такими как изменение методологии расчета утильсбора, рост цен на топливо. "Перед тем как продолжать снижение ставки, регулятор захочет убедиться в том, что влияние этих факторов на инфляцию и инфляционные ожидания носит ограниченный характер. Решение ЦБ будет способствовать сохранению крепкого курса рубля", - отметил Рапохин. Он также добавил, что цикл снижения ставки, по оценкам SberCIB, продолжится в декабре – ставка может быть снижена до 16%. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
11:50 20.10.2025
 
SberCIB ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ в 17 процентов в пятницу

SberCIB ожидает в пятницу сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в 17 процентов

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании 24 октября сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых, такое мнение высказал старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
"На октябрьском заседании ЦБ, скорее всего, сохранит ставку 17% и умеренно жесткую риторику", - сказал он. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 24 октября.
По мнению аналитика, осторожность Банка России может быть связана с более стимулирующим характером бюджетной политики в текущем году, чем ожидалось ранее, планами повышения НДС и прочими разовыми проинфляционными факторами, такими как изменение методологии расчета утильсбора, рост цен на топливо.
"Перед тем как продолжать снижение ставки, регулятор захочет убедиться в том, что влияние этих факторов на инфляцию и инфляционные ожидания носит ограниченный характер. Решение ЦБ будет способствовать сохранению крепкого курса рубля", - отметил Рапохин.
Он также добавил, что цикл снижения ставки, по оценкам SberCIB, продолжится в декабре – ставка может быть снижена до 16%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
