Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных

Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных

20.10.2025. Кабмин РФ внес рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые происходит на основе биржевых данных, сообщается на сайте правительства.

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые происходит на основе биржевых данных, сообщается на сайте правительства. "Правительство включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В категорию попали основные промысловые виды рыб: минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия, горбуша, кета и нерка. "Участники рынка должны будут предоставлять на биржу информацию о внебиржевых сделках в отношении такой рыбной продукции при условии, что объем сделки составляет не менее 10 тонн. Это касается реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - подчеркивается в сообщении. Указывается, что с 1 ноября 2025 такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, а с 1 марта 2026 года – в обязательном. В российском кабмине отметили, что отсроченное вступление в силу новых требований позволит участникам рынка постепенно подготовиться к нововведениям. Благодаря этому можно будет отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, добавили в кабмине. Также это будет поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке.

