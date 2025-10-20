Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных - 20.10.2025
Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных
Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных - 20.10.2025, ПРАЙМ
Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных
Кабмин РФ внес рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые происходит на основе биржевых данных, сообщается на сайте правительства. | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые происходит на основе биржевых данных, сообщается на сайте правительства. "Правительство включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В категорию попали основные промысловые виды рыб: минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия, горбуша, кета и нерка. "Участники рынка должны будут предоставлять на биржу информацию о внебиржевых сделках в отношении такой рыбной продукции при условии, что объем сделки составляет не менее 10 тонн. Это касается реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - подчеркивается в сообщении. Указывается, что с 1 ноября 2025 такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, а с 1 марта 2026 года – в обязательном. В российском кабмине отметили, что отсроченное вступление в силу новых требований позволит участникам рынка постепенно подготовиться к нововведениям. Благодаря этому можно будет отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, добавили в кабмине. Также это будет поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке.
10:03 20.10.2025
 
Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных

Правительство РФ: цены на рыбу будут отслеживаться на основе биржевых данных

© РИА Новости . Евгения Новоженина
Рыба
Рыба. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые происходит на основе биржевых данных, сообщается на сайте правительства.
"Правительство включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
В категорию попали основные промысловые виды рыб: минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия, горбуша, кета и нерка.
"Участники рынка должны будут предоставлять на биржу информацию о внебиржевых сделках в отношении такой рыбной продукции при условии, что объем сделки составляет не менее 10 тонн. Это касается реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - подчеркивается в сообщении.
Указывается, что с 1 ноября 2025 такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, а с 1 марта 2026 года – в обязательном. В российском кабмине отметили, что отсроченное вступление в силу новых требований позволит участникам рынка постепенно подготовиться к нововведениям.
Благодаря этому можно будет отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, добавили в кабмине. Также это будет поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке.
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года
5 сентября, 12:05
 
