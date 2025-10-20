Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Конгрессе США поставили на паузу законопроект о санкциях против России
В Конгрессе США поставили на паузу законопроект о санкциях против России
2025-10-20T23:07+0300
2025-10-20T23:07+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях США против России поставлен на паузу в американском конгрессе, хотя и остается в арсенале президента страны Дональда Трампа, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. "Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", - сообщил он журналистам в понедельник. Тьюн добавил, что республиканцы стараются заниматься этим вопросом совместно с Белым домом.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
23:07 20.10.2025
 
В Конгрессе США поставили на паузу законопроект о санкциях против России

© РИА Новости . Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Эдуард Песов
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях США против России поставлен на паузу в американском конгрессе, хотя и остается в арсенале президента страны Дональда Трампа, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", - сообщил он журналистам в понедельник.
Тьюн добавил, что республиканцы стараются заниматься этим вопросом совместно с Белым домом.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
16 октября, 23:55
16 октября, 23:55
 
