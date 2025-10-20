В Конгрессе США поставили на паузу законопроект о санкциях против России

https://1prime.ru/20251020/tyun-863735286.html
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях США против России поставлен на паузу в американском конгрессе, хотя и остается в арсенале президента страны Дональда Трампа, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. "Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", - сообщил он журналистам в понедельник. Тьюн добавил, что республиканцы стараются заниматься этим вопросом совместно с Белым домом.
