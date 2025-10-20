"Даже либеральные СМИ". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

https://1prime.ru/20251020/ukraina-863703451.html
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Евросоюз оказался в положении, когда не может одновременно спасти и себя, и Украину, написал в социальной сети Х глава Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто."Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни", — подчеркнул эксперт.Ранее сегодня глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встречах с коллегами из стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против продолжению военной поддержки Киева.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отмечал, что страны Евросоюза не должны принимать участие в урегулировании украинского конфликта — это, по его мнению, прерогатива России и Соединенных Штатов.
