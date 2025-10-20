Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Даже либеральные СМИ". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 20.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
"Даже либеральные СМИ". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Даже либеральные СМИ". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 20.10.2025, ПРАЙМ
"Даже либеральные СМИ". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Евросоюз оказался в положении, когда не может одновременно спасти и себя, и Украину, написал в социальной сети Х глава Центра фундаментальных прав Венгрии... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T01:41+0300
2025-10-20T01:43+0300
политика
украина
ес
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
европа
помощь украине
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Евросоюз оказался в положении, когда не может одновременно спасти и себя, и Украину, написал в социальной сети Х глава Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто."Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни", — подчеркнул эксперт.Ранее сегодня глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встречах с коллегами из стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против продолжению военной поддержки Киева.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отмечал, что страны Евросоюза не должны принимать участие в урегулировании украинского конфликта — это, по его мнению, прерогатива России и Соединенных Штатов.
украина, ес, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, европа, помощь украине
Политика, УКРАИНА, ЕС, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕВРОПА, помощь Украине
01:41 20.10.2025 (обновлено: 01:43 20.10.2025)
 
"Даже либеральные СМИ". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Аналитик Санто: Европа не в состоянии спасти и Украину, и себя

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Евросоюз оказался в положении, когда не может одновременно спасти и себя, и Украину, написал в социальной сети Х глава Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.
"Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни", — подчеркнул эксперт.
Ранее сегодня глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встречах с коллегами из стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против продолжению военной поддержки Киева.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отмечал, что страны Евросоюза не должны принимать участие в урегулировании украинского конфликта — это, по его мнению, прерогатива России и Соединенных Штатов.
Орбан рассказал, сколько ЕС уже потратил на Украину
16 октября, 15:39
 
ПолитикаУКРАИНАЕСВЕНГРИЯПетер СийяртоВиктор ОрбанЕВРОПАпомощь Украине
 
 
