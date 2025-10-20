Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали объем теневой экономики Украины в этом году - 20.10.2025
СМИ назвали объем теневой экономики Украины в этом году
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем теневой экономики Украины в этом году оценивается в 1 - 1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов), сообщает в понедельник украинское издание Liga.net. "Теневой сектор экономики Украины в этом году может достичь 1-1,3 триллиона гривен (около 24 - 31 миллиарда долларов). Это почти половина официальных доходов государства", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что украинский бюджет может недополучить более триллиона гривен из-за того, что многие компании работают в "серой зоне". В середине сентября директор украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский заявлял, что объем теневой экономики Украины составляет примерно от 14,5 миллиардов до 24 миллиардов долларов.
17:34 20.10.2025
 
СМИ назвали объем теневой экономики Украины в этом году

Объем теневой экономики Украины оценивается от $24 до $31 млрд

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем теневой экономики Украины в этом году оценивается в 1 - 1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов), сообщает в понедельник украинское издание Liga.net.
"Теневой сектор экономики Украины в этом году может достичь 1-1,3 триллиона гривен (около 24 - 31 миллиарда долларов). Это почти половина официальных доходов государства", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что украинский бюджет может недополучить более триллиона гривен из-за того, что многие компании работают в "серой зоне".
В середине сентября директор украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский заявлял, что объем теневой экономики Украины составляет примерно от 14,5 миллиардов до 24 миллиардов долларов.
