СМИ: британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые "угрожают" их военным базам, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники. "Войскам будут даны новые права - сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники. Ожидается, что об этом в понедельник заявит глава британского министерства обороны Джон Хили. По данным собеседника издания, разрешение будет касаться только военных объектов, однако правительство "не исключает расширение этого разрешения на другие объекты" - например, аэропорты. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.

