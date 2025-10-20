https://1prime.ru/20251020/vuchich-863734225.html

Вучич прокомментировал запрет ЕС на транзит российского газа

Вучич прокомментировал запрет ЕС на транзит российского газа - 20.10.2025, ПРАЙМ

Вучич прокомментировал запрет ЕС на транзит российского газа

Президент Сербии Александр Вучич на фоне введения поэтапного запрета ЕС на транзит газа из РФ заявил, что не знает, где взять необходимый стране газ, кроме как... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T22:38+0300

2025-10-20T22:38+0300

2025-10-20T22:39+0300

газ

россия

сербия

рф

венгрия

александр вучич

виктор орбан

ес

совет евросоюза

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич на фоне введения поэтапного запрета ЕС на транзит газа из РФ заявил, что не знает, где взять необходимый стране газ, кроме как у России. Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Президент Сербии в понедельник провел в Будапеште встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, с которым обсуждал и энергетику. "Люди говорят – у нас есть еще год и несколько месяцев. А что нам сделать за это время? Как и что построить? Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор – соединительный газопровод. Если его построим и сделаем возможным реверс из Венгрии, чтобы газ мог возвращаться, если построим интерконнектор с Северной Македонией и все это сделаем, все равно не знаем, откуда взять столько газа, если не российского. И даже если все это сделаем, возникает вопрос - как возместить цену на 30-40 процентов больше?" - сказал Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Он напомнил, что теплоэлектростанции в Панчево и Нови-Саде также производят необходимое Сербии электричество и работают на природном газе, от чего зависят промышленность, экономика, иностранные инвестиции. По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. При этом сербский лидер призвал граждан не волноваться, пообещал, что вопросы энергоснабжения будут и дальше обсуждаться властями в поисках решения. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны. Она напомнила, что Сербия проводила диверсификацию источников газоснабжения. Так, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии, Сербия получает и газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в понедельник, что ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии. Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

https://1prime.ru/20251020/evropa-863730687.html

https://1prime.ru/20251020/gaz-863727949.html

https://1prime.ru/20251020/miller-863723898.html

сербия

рф

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, рф, венгрия, александр вучич, виктор орбан, ес, совет евросоюза, газопровод "турецкий поток", энергетика