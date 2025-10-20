Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП Китая за три квартала 2025 года вырос на 5,2% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/vvp-863705704.html
ВВП Китая за три квартала 2025 года вырос на 5,2%
ВВП Китая за три квартала 2025 года вырос на 5,2% - 20.10.2025, ПРАЙМ
ВВП Китая за три квартала 2025 года вырос на 5,2%
Добавлены подробности (3, 4 и 6 абзацы) | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T05:50+0300
2025-10-20T05:50+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863705704.jpg?1760928602
Добавлены подробности (3, 4 и 6 абзацы) ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первые три квартала 2025 года составил 101,5 триллиона юаней (14,24 триллиона долларов - ред.), рост в годовом выражении - 5,2%", - говорится в докладе ведомства. Отмечается, что в первом квартале 2025 года показатель в годовом выражении вырос на 5,4%, во втором квартале темпы роста несколько замедлились и составили 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в третьем квартале замедление роста ВВП ускорилось, показатель составил 4,8%. В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 5,806 триллиона юаней (814,65 миллиарда долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 4,9% - до 36,4 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 5,4%, составив 59,3 триллиона юаней (9,3 триллиона долларов). Ранее глава Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе заявил, что ВВП Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллиона долларов). Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, сохранил прогноз по росту экономики Китая в 2025 году на уровне 4,8% и в 2026 году на уровне 4,2%, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, кнр, мвф
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МВФ
05:50 20.10.2025
 
ВВП Китая за три квартала 2025 года вырос на 5,2%

ВВП Китая за три квартала 2025 года вырос на 5,2%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности (3, 4 и 6 абзацы)
ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первые три квартала 2025 года составил 101,5 триллиона юаней (14,24 триллиона долларов - ред.), рост в годовом выражении - 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что в первом квартале 2025 года показатель в годовом выражении вырос на 5,4%, во втором квартале темпы роста несколько замедлились и составили 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в третьем квартале замедление роста ВВП ускорилось, показатель составил 4,8%.
В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 5,806 триллиона юаней (814,65 миллиарда долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 4,9% - до 36,4 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 5,4%, составив 59,3 триллиона юаней (9,3 триллиона долларов).
Ранее глава Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе заявил, что ВВП Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллиона долларов).
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, сохранил прогноз по росту экономики Китая в 2025 году на уровне 4,8% и в 2026 году на уровне 4,2%, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала