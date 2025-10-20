https://1prime.ru/20251020/vvp-863705704.html

ВВП Китая за три квартала 2025 года вырос на 5,2%

Добавлены подробности (3, 4 и 6 абзацы) | 20.10.2025, ПРАЙМ

Добавлены подробности (3, 4 и 6 абзацы) ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первые три квартала 2025 года составил 101,5 триллиона юаней (14,24 триллиона долларов - ред.), рост в годовом выражении - 5,2%", - говорится в докладе ведомства. Отмечается, что в первом квартале 2025 года показатель в годовом выражении вырос на 5,4%, во втором квартале темпы роста несколько замедлились и составили 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в третьем квартале замедление роста ВВП ускорилось, показатель составил 4,8%. В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 5,806 триллиона юаней (814,65 миллиарда долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 4,9% - до 36,4 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 5,4%, составив 59,3 триллиона юаней (9,3 триллиона долларов). Ранее глава Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе заявил, что ВВП Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет примерно 140 триллионов юаней (19,5 триллиона долларов). Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, сохранил прогноз по росту экономики Китая в 2025 году на уровне 4,8% и в 2026 году на уровне 4,2%, следует из опубликованного во вторник доклада организации.

2025

