Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/vvp-863708091.html
Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика
Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика - 20.10.2025, ПРАЙМ
Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика
Около 10% мирового ВВП будет приходиться на креативную экономику к 2030 году, а наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T08:08+0300
2025-10-20T08:08+0300
экономика
индонезия
узбекистан
африка
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Около 10% мирового ВВП будет приходиться на креативную экономику к 2030 году, а наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Креативная экономика как цивилизационная проекция России". "В 2030 году, согласно имеющимся прогнозам, на креативную экономику будет приходиться 10% мирового ВВП (по паритету покупательной способности). Наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока - Африке южнее Сахары, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Океании (включает островные Филиппины и Индонезию). А если брать горизонт 2050 года, то на страны Глобального Юга и Востока будет приходиться 70% мирового ВВП. В том числе и поэтому речь идет о том, чтобы вписаться в эти перспективные тренды мирового развития", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что одной из сфер международного сотрудничества служит опыт внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий - комплекс лучших практик, которые позволяют формулировать и запускать меры поддержки на уровне регионов. Согласно докладу, соглашения в сфере креативной экономики заключены уже с Узбекистаном, Таиландом, Эфиопией, Абхазией, Индонезией, а в 2024 году состоялось пять зарубежных бизнес-миссий в Индию, Китай, ОАЭ и Узбекистан, кроме того, был запущен бренд Russian International Creative Seasons (RICS), флагманским мероприятием которого и стала конференция в Санкт-Петербурге. "RICS предоставляет международную платформу в том числе в целях создания новых цепочек разработки, развития и продвижения проектов копродукции и увеличения инвестиционной привлекательности страны. Совместное производство и объединение рынков сбыта - так может выглядеть модель международного сотрудничества. Другими словами, Россия предлагает совместное проектирование будущего на межцивилизационной основе", - добавили авторы доклада.
https://1prime.ru/20251014/mvf-863497931.html
индонезия
узбекистан
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6ebbc21a9365d7e85d3c084a118591f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индонезия, узбекистан, африка, мировая экономика
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, АФРИКА, Мировая экономика
08:08 20.10.2025
 
Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика

Около десяти процентов ВВП мира будет приходиться на креативную экономику к 2030 г

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
Бизнес. Архивное фото
© Unsplah/Headway
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Около 10% мирового ВВП будет приходиться на креативную экономику к 2030 году, а наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Креативная экономика как цивилизационная проекция России".
"В 2030 году, согласно имеющимся прогнозам, на креативную экономику будет приходиться 10% мирового ВВП (по паритету покупательной способности). Наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока - Африке южнее Сахары, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Океании (включает островные Филиппины и Индонезию). А если брать горизонт 2050 года, то на страны Глобального Юга и Востока будет приходиться 70% мирового ВВП. В том числе и поэтому речь идет о том, чтобы вписаться в эти перспективные тренды мирового развития", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что одной из сфер международного сотрудничества служит опыт внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий - комплекс лучших практик, которые позволяют формулировать и запускать меры поддержки на уровне регионов.
Согласно докладу, соглашения в сфере креативной экономики заключены уже с Узбекистаном, Таиландом, Эфиопией, Абхазией, Индонезией, а в 2024 году состоялось пять зарубежных бизнес-миссий в Индию, Китай, ОАЭ и Узбекистан, кроме того, был запущен бренд Russian International Creative Seasons (RICS), флагманским мероприятием которого и стала конференция в Санкт-Петербурге.
"RICS предоставляет международную платформу в том числе в целях создания новых цепочек разработки, развития и продвижения проектов копродукции и увеличения инвестиционной привлекательности страны. Совместное производство и объединение рынков сбыта - так может выглядеть модель международного сотрудничества. Другими словами, Россия предлагает совместное проектирование будущего на межцивилизационной основе", - добавили авторы доклада.
Международный валютный фонд
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году
14 октября, 16:04
 
ЭкономикаИНДОНЕЗИЯУЗБЕКИСТАНАФРИКАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала