Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика

Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика - 20.10.2025

Доклад: около десяти процентов ВВП мира будет занимать креативная экономика

Около 10% мирового ВВП будет приходиться на креативную экономику к 2030 году, а наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех...

2025-10-20T08:08+0300

2025-10-20T08:08+0300

2025-10-20T08:08+0300

экономика

индонезия

узбекистан

африка

мировая экономика

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Около 10% мирового ВВП будет приходиться на креативную экономику к 2030 году, а наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Креативная экономика как цивилизационная проекция России". "В 2030 году, согласно имеющимся прогнозам, на креативную экономику будет приходиться 10% мирового ВВП (по паритету покупательной способности). Наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока - Африке южнее Сахары, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Океании (включает островные Филиппины и Индонезию). А если брать горизонт 2050 года, то на страны Глобального Юга и Востока будет приходиться 70% мирового ВВП. В том числе и поэтому речь идет о том, чтобы вписаться в эти перспективные тренды мирового развития", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что одной из сфер международного сотрудничества служит опыт внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий - комплекс лучших практик, которые позволяют формулировать и запускать меры поддержки на уровне регионов. Согласно докладу, соглашения в сфере креативной экономики заключены уже с Узбекистаном, Таиландом, Эфиопией, Абхазией, Индонезией, а в 2024 году состоялось пять зарубежных бизнес-миссий в Индию, Китай, ОАЭ и Узбекистан, кроме того, был запущен бренд Russian International Creative Seasons (RICS), флагманским мероприятием которого и стала конференция в Санкт-Петербурге. "RICS предоставляет международную платформу в том числе в целях создания новых цепочек разработки, развития и продвижения проектов копродукции и увеличения инвестиционной привлекательности страны. Совместное производство и объединение рынков сбыта - так может выглядеть модель международного сотрудничества. Другими словами, Россия предлагает совместное проектирование будущего на межцивилизационной основе", - добавили авторы доклада.

индонезия

узбекистан

африка

2025

