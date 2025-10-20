Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня корректирует сильный рост предыдущих торговых сессий
Курс юаня корректирует сильный рост предыдущих торговых сессий - 20.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня корректирует сильный рост предыдущих торговых сессий
Курс китайской валюты к рублю в начале недели корректирует сильный рост предыдущих двух торговых сессий, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале недели корректирует сильный рост предыдущих двух торговых сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск снижался на 5 копеек (-0,45%), до 11,33 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,11 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,159 против 7,121 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,7 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ Юань на Мосбирже в понедельник корректирует сильный рост предыдущих двух торговых сессий, приведший курс в район максимумов с начала октября. Китайская валюта пока не смогла пробить вверх ключевую отметку 11,5 рубля и сползает к 11,3 рубля. "Активную поддержку российской национальной валюте оказывает сохраняющаяся жесткая монетарная политика. Высокая ключевая ставка повышает привлекательность реальных ставок по рублям для физических и юридических лиц. Они демонстрируют невысокий спрос на иностранную валюту внутри страны, что обусловлено высокими процентными ставками по вкладам или другим рублевым инструментам, которые опережают темпы роста инфляции", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,19% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.34 мск снижалась на 1,3%, до 60,5 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,5 пункта. ПРОГНОЗЫ На выручку российских экспортёров продолжают негативно влиять низкие цены на нефть и сохраняющееся санкционное давление, в том числе и ожидания от нового пакета санкций ЕС, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Кроме того, улучшение геополитической обстановки, обозначившееся в конце прошлой недели на фоне позитивных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, сыграло в пользу курса иностранных валют. Чем выше будет вероятность того, что странам удастся договориться, тем выше будет спрос на доллар под импорт, технология которого может упроститься", - поясняет он. В целом, у курса юаня на Мосбирже сохраняется потенциал к росту в сторону 11,5 рубля, если ЦБ РФ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
17:55 20.10.2025
 
Курс юаня корректирует сильный рост предыдущих торговых сессий

Курс юаня на Мосбирже снижается после двух сессий сильного роста

© РИА Новости . Нина Зотина
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Денежные купюры и монеты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале недели корректирует сильный рост предыдущих двух торговых сессий, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск снижался на 5 копеек (-0,45%), до 11,33 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,41 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,11 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,159 против 7,121 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,7 рубля.
РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ
Юань на Мосбирже в понедельник корректирует сильный рост предыдущих двух торговых сессий, приведший курс в район максимумов с начала октября. Китайская валюта пока не смогла пробить вверх ключевую отметку 11,5 рубля и сползает к 11,3 рубля.
"Активную поддержку российской национальной валюте оказывает сохраняющаяся жесткая монетарная политика. Высокая ключевая ставка повышает привлекательность реальных ставок по рублям для физических и юридических лиц. Они демонстрируют невысокий спрос на иностранную валюту внутри страны, что обусловлено высокими процентными ставками по вкладам или другим рублевым инструментам, которые опережают темпы роста инфляции", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,19% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.34 мск снижалась на 1,3%, до 60,5 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На выручку российских экспортёров продолжают негативно влиять низкие цены на нефть и сохраняющееся санкционное давление, в том числе и ожидания от нового пакета санкций ЕС, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Кроме того, улучшение геополитической обстановки, обозначившееся в конце прошлой недели на фоне позитивных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, сыграло в пользу курса иностранных валют. Чем выше будет вероятность того, что странам удастся договориться, тем выше будет спрос на доллар под импорт, технология которого может упроститься", - поясняет он.
В целом, у курса юаня на Мосбирже сохраняется потенциал к росту в сторону 11,5 рубля, если ЦБ РФ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
