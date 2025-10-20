https://1prime.ru/20251020/yuan-863727804.html
Юань "закрыл торги" на отметке 11,28 рубля
2025-10-20T19:11+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек, до 11,28 рубля.
Юань "закрыл торги" на отметке 11,28 рубля
