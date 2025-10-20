Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань "закрыл торги" на отметке 11,28 рубля - 20.10.2025
Юань "закрыл торги" на отметке 11,28 рубля
Юань "закрыл торги" на отметке 11,28 рубля - 20.10.2025, ПРАЙМ
Юань "закрыл торги" на отметке 11,28 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T19:11+0300
2025-10-20T19:11+0300
рынок
россия
мировая экономика
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек, до 11,28 рубля.
рынок, россия, мировая экономика, торги
Рынок, РОССИЯ, Мировая экономика, Торги
19:11 20.10.2025
 
Юань "закрыл торги" на отметке 11,28 рубля

Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 11,28 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек, до 11,28 рубля.
Здание Центрального банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 9,6 миллиарда рублей
Рынок РОССИЯ Мировая экономика Торги
 
 
