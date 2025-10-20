Курс юаня упал после сильного роста предыдущих торговых сессий

https://1prime.ru/20251020/yuan-863731857.html

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале недели упал после сильного роста предыдущих двух торговых сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек, до 11,28 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,91 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ Юань на Мосбирже в понедельник корректировал сильный рост предыдущих двух торговых сессий, приведший в пятницу курс в район максимумов с начала октября. Китайская валюта пока не смогла пробить вверх ключевую отметку 11,5 рубля и сползла к закрытию торгов ниже отметки 11,3 рубля. "Рубль перешел к умеренному укреплению. Вероятно, нацваюта получает поддержку от приближения налогового периода октября - компании заранее продают дополнительные объемы валюты перед фискальными платежами. Геополитический фон благоприятен для рублевых активов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.27 мск снижалась на 0,5%, до 61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Волатильность на финансовых рынках в течение начавшейся недели может быть высокой под влиянием активного внешнего новостного фона, полагает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "Курс доллара при этом может находиться в интервале 80-84 рублей, юаня - 11,2-11,7 рубля", - добавляет она. В целом курс остается под ключевым влиянием баланса экспортно-импортных потоков и жесткого курса ДКП, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу ЦБ будет решать судьбу ключевой ставки. Если она будет снижена, ослабление рубля в ноябре может быть чуть более выраженным. Сохранение ставки на текущем уровне в 17% - в целом нейтральный сценарий для нацвалюты. Краткосрочно ждем доллар на уровне 80-83 рубля, юань - 11,2-11,6 рубля", - добавляет он.

