Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня упал после сильного роста предыдущих торговых сессий - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/yuan-863731857.html
Курс юаня упал после сильного роста предыдущих торговых сессий
Курс юаня упал после сильного роста предыдущих торговых сессий - 20.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня упал после сильного роста предыдущих торговых сессий
Курс китайской валюты к рублю в начале недели упал после сильного роста предыдущих двух торговых сессий, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T21:37+0300
2025-10-20T21:37+0300
рынок
сша
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале недели упал после сильного роста предыдущих двух торговых сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек, до 11,28 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,91 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ Юань на Мосбирже в понедельник корректировал сильный рост предыдущих двух торговых сессий, приведший в пятницу курс в район максимумов с начала октября. Китайская валюта пока не смогла пробить вверх ключевую отметку 11,5 рубля и сползла к закрытию торгов ниже отметки 11,3 рубля. "Рубль перешел к умеренному укреплению. Вероятно, нацваюта получает поддержку от приближения налогового периода октября - компании заранее продают дополнительные объемы валюты перед фискальными платежами. Геополитический фон благоприятен для рублевых активов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.27 мск снижалась на 0,5%, до 61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Волатильность на финансовых рынках в течение начавшейся недели может быть высокой под влиянием активного внешнего новостного фона, полагает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "Курс доллара при этом может находиться в интервале 80-84 рублей, юаня - 11,2-11,7 рубля", - добавляет она. В целом курс остается под ключевым влиянием баланса экспортно-импортных потоков и жесткого курса ДКП, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу ЦБ будет решать судьбу ключевой ставки. Если она будет снижена, ослабление рубля в ноябре может быть чуть более выраженным. Сохранение ставки на текущем уровне в 17% - в целом нейтральный сценарий для нацвалюты. Краткосрочно ждем доллар на уровне 80-83 рубля, юань - 11,2-11,6 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251020/tsb--863714874.html
https://1prime.ru/20251020/indeks-863725958.html
https://1prime.ru/20251019/sanktsii-863675087.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая", торги
Рынок, США, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая", Торги
21:37 20.10.2025
 
Курс юаня упал после сильного роста предыдущих торговых сессий

Курс юаня на Мосбирже ощутимо снизился после двух сессий сильного роста

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале недели упал после сильного роста предыдущих двух торговых сессий, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек, до 11,28 рубля.
Здание Центрального банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 9,6 миллиарда рублей
11:21
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,91 рубля.
РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ
Юань на Мосбирже в понедельник корректировал сильный рост предыдущих двух торговых сессий, приведший в пятницу курс в район максимумов с начала октября. Китайская валюта пока не смогла пробить вверх ключевую отметку 11,5 рубля и сползла к закрытию торгов ниже отметки 11,3 рубля.
"Рубль перешел к умеренному укреплению. Вероятно, нацваюта получает поддержку от приближения налогового периода октября - компании заранее продают дополнительные объемы валюты перед фискальными платежами. Геополитический фон благоприятен для рублевых активов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности
18:25
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.27 мск снижалась на 0,5%, до 61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,6 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Волатильность на финансовых рынках в течение начавшейся недели может быть высокой под влиянием активного внешнего новостного фона, полагает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "Курс доллара при этом может находиться в интервале 80-84 рублей, юаня - 11,2-11,7 рубля", - добавляет она.
В целом курс остается под ключевым влиянием баланса экспортно-импортных потоков и жесткого курса ДКП, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В пятницу ЦБ будет решать судьбу ключевой ставки. Если она будет снижена, ослабление рубля в ноябре может быть чуть более выраженным. Сохранение ставки на текущем уровне в 17% - в целом нейтральный сценарий для нацвалюты. Краткосрочно ждем доллар на уровне 80-83 рубля, юань - 11,2-11,6 рубля", - добавляет он.
Площадь Революции в Гаване - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Американские санкции обходятся Кубе в 15 тысяч долларов в минуту
Вчера, 03:47
 
РынокСШАНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"Торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала