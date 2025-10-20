https://1prime.ru/20251020/zaes--863708378.html

На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ линии "Днепровская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Ремонт поврежденной ВСУ линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, идет по графику, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В субботу, 18 октября, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня. Директор атомной станции Юрий Черничук отметил, что на ремонтно-восстановительные работы, предварительно, займут порядка семи дней. "Ремонтные работы на линии электропередачи "Днепровская", которая является одной из линий, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, продолжаются в соответствии с графиком", - сказала РИА Новости Яшина. По ее словам, продолжительность ремонтных работ запланирована на семь дней. "Все работы идут в графике", - добавила Яшина. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

