На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ линии "Днепровская" - 20.10.2025
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ линии "Днепровская"
2025-10-20T08:22+0300
2025-10-20T08:22+0300
энергетика
рафаэль гросси
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
всу
магатэ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Ремонт поврежденной ВСУ линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, идет по графику, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В субботу, 18 октября, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня. Директор атомной станции Юрий Черничук отметил, что на ремонтно-восстановительные работы, предварительно, займут порядка семи дней. "Ремонтные работы на линии электропередачи "Днепровская", которая является одной из линий, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, продолжаются в соответствии с графиком", - сказала РИА Новости Яшина. По ее словам, продолжительность ремонтных работ запланирована на семь дней. "Все работы идут в графике", - добавила Яшина. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар
европа
рф
рафаэль гросси, энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу, магатэ
Энергетика, Рафаэль Гросси, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, ВСУ, МАГАТЭ
08:22 20.10.2025
 
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ линии "Днепровская"

Ремонт поврежденной ВСУ линии "Днепровская", питающей ЗАЭС, идет по графику

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Ремонт поврежденной ВСУ линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, идет по графику, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В субботу, 18 октября, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня. Директор атомной станции Юрий Черничук отметил, что на ремонтно-восстановительные работы, предварительно, займут порядка семи дней.
"Ремонтные работы на линии электропередачи "Днепровская", которая является одной из линий, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, продолжаются в соответствии с графиком", - сказала РИА Новости Яшина.
По ее словам, продолжительность ремонтных работ запланирована на семь дней.
"Все работы идут в графике", - добавила Яшина.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
25 сентября, 15:06
 
Энергетика Рафаэль Гросси Энергодар ЕВРОПА РФ Запорожская АЭС ВСУ МАГАТЭ
 
 
