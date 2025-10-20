https://1prime.ru/20251020/zaes--863708963.html

Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ - 20.10.2025, ПРАЙМ

Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Ситуация на Запорожской АЭС, работающей без внешнего электроснабжения, находится под полным контролем, запасов топлива для резервных дизель-генераторов... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T08:41+0300

2025-10-20T08:41+0300

2025-10-20T08:41+0300

энергетика

энергодар

европа

рф

запорожская аэс

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_91ff19d9c3aeb11cc5150811125bb3e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС, работающей без внешнего электроснабжения, находится под полным контролем, запасов топлива для резервных дизель-генераторов достаточно, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На самой Запорожской АЭС ситуация находится под полным контролем. Электроснабжение собственных нужд станции в настоящее время надежно обеспечено за счет работы резервных дизель-генераторов. Запасов дизельного топлива достаточно", - сказала РИА Новости Яшина. По ее словам, персонал станции в полном объеме выполняет все необходимые процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков и объектов станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://1prime.ru/20250925/aes-862767935.html

энергодар

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу