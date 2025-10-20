https://1prime.ru/20251020/zaes--863708963.html
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ
2025-10-20T08:41+0300
энергетика
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС, работающей без внешнего электроснабжения, находится под полным контролем, запасов топлива для резервных дизель-генераторов достаточно, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На самой Запорожской АЭС ситуация находится под полным контролем. Электроснабжение собственных нужд станции в настоящее время надежно обеспечено за счет работы резервных дизель-генераторов. Запасов дизельного топлива достаточно", - сказала РИА Новости Яшина. По ее словам, персонал станции в полном объеме выполняет все необходимые процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков и объектов станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
