Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251020/zaes--863708963.html
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ - 20.10.2025, ПРАЙМ
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ
Ситуация на Запорожской АЭС, работающей без внешнего электроснабжения, находится под полным контролем, запасов топлива для резервных дизель-генераторов... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T08:41+0300
2025-10-20T08:41+0300
энергетика
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_91ff19d9c3aeb11cc5150811125bb3e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС, работающей без внешнего электроснабжения, находится под полным контролем, запасов топлива для резервных дизель-генераторов достаточно, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На самой Запорожской АЭС ситуация находится под полным контролем. Электроснабжение собственных нужд станции в настоящее время надежно обеспечено за счет работы резервных дизель-генераторов. Запасов дизельного топлива достаточно", - сказала РИА Новости Яшина. По ее словам, персонал станции в полном объеме выполняет все необходимые процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков и объектов станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250925/aes-862767935.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_48f84bc87850e3adee03c0de02458020.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, ВСУ
08:41 20.10.2025
 
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Ситуация на работающей без внешнего электроснабжения ЗАЭС находится под контролем

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС, работающей без внешнего электроснабжения, находится под полным контролем, запасов топлива для резервных дизель-генераторов достаточно, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"На самой Запорожской АЭС ситуация находится под полным контролем. Электроснабжение собственных нужд станции в настоящее время надежно обеспечено за счет работы резервных дизель-генераторов. Запасов дизельного топлива достаточно", - сказала РИА Новости Яшина.
По ее словам, персонал станции в полном объеме выполняет все необходимые процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков и объектов станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
25 сентября, 15:06
 
ЭнергетикаЭнергодарЕВРОПАРФЗапорожская АЭСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала