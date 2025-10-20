https://1prime.ru/20251020/zaes--863711457.html

ЗАЭС получила лицензию по вопросу хранилища отработавшего ядерного топлива

2025-10-20T09:52+0300

2025-10-20T09:52+0300

2025-10-20T09:55+0300

энергетика

ростехнадзор

газ

запорожская аэс

рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива на 25 лет, сообщила в Telegram- канале пресс-служба станции."Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Лицензия предоставлена в полном соответствии с требованиями российского законодательства и регулирующими документами в области использования атомной энергии. Срок действия лицензии составляет 25 лет" , - говорится в сообщении.СХОЯТ предназначено для безопасного хранения отработавшего топлива, отметили на станции."Выражаем благодарность регулятору за проделанную уникальную работу, всестороннюю экспертизу и принятие взвешенного решения, которое соответствует самым высоким стандартам безопасности, мы обеспечиваем безопасность не только для нынешнего поколения, но и закладываем основу для стабильной работы в долгосрочной перспективе", - приводит слова директора ЗАЭС Юрия Черничука пресс-служба.В соответствии с указом президента РФ от 5 октября 2022 года "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области" все разрешения, выданные в отношении Запорожской атомной электростанции до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать до выдачи лицензий в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии с учетом особенностей переходного периода до 1 января 2028 года, напомнили в пресс-службе.

