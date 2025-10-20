Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США - 20.10.2025
Politico: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может на этой неделе принять участие во встрече на высоком уровне с европейцами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой. "Европейские лидеры объединяют усилия вокруг Владимира Зеленского после разочаровывающей встречи с Дональдом Трампом в Белом доме... Как ожидается... (Зеленский) примет участие во встрече на высоком уровне позднее на этой неделе в Брюсселе... Зеленский будет пытаться заручиться поддержкой в ЕС после саммита в Вашингтоне", - говорится в сообщении. Вероятно, встреча может состояться в рамках саммита стран сообщества в ближайший четверг, 23 октября, отмечает Politico. Отмечается, что после не принесшей положительных для Киева результатов встречи Трампа и Зеленского европейские лидеры поспешили выразить поддержку Украине в социальных сетях. Однако европейская поддержка будет высказываться Киеву лишь в форме "теплых слов" и возможной договоренности об использовании российских активов, но не в виде вооружений, которые Зеленский желал получить в Вашингтоне, и даже не в качестве обещаний поддерживать территориальные притязания Киева. Politico отмечает, что в своих заявлениях европейцы не сопротивлялись идее отказа Киева от посягательств на территории. Один из неназванных европейских дипломатов признал, что у ЕС нет выбора, кроме как поддержать условия мирного урегулирования, которые будут поддерживать США. Кроме того, в Европе нарастает тревога из-за ожидания планируемой встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште. В четверг состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, он стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
сша, киев, брюссель, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Политика, США, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Politico: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США

Politico: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после неудачного визита в США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
