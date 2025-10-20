https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863705367.html
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште - 20.10.2025, ПРАЙМ
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште
На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T05:40+0300
2025-10-20T05:40+0300
2025-10-20T05:41+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
будапешт
владимир зеленский
украина
запад
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в соцсети X геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен."Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента", — написал профессор.По его мнению, без ухода главы киевского режима конфликт на Украине не завершится.По данным газеты Financial Times, Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне 17 октября постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий.Перед этим, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште.
https://1prime.ru/20251018/zelenskiy-863657904.html
будапешт
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30366b92c4bb3c89a2e9f6c31c35dd74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, будапешт, владимир зеленский, украина, запад, financial times
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Будапешт, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД, Financial Times
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште
Малинен: Путин и Трамп могут договориться об отстранении Зеленского
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в соцсети X
геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
"Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента", — написал профессор.
По его мнению, без ухода главы киевского режима конфликт на Украине не завершится.
По данным газеты Financial Times, Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне 17 октября постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий.
Перед этим, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште.
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа