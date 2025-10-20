Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште - 20.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в соцсети X геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен."Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента", — написал профессор.По его мнению, без ухода главы киевского режима конфликт на Украине не завершится.По данным газеты Financial Times, Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне 17 октября постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий.Перед этим, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште.
05:40 20.10.2025 (обновлено: 05:41 20.10.2025)
 
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште

Малинен: Путин и Трамп могут договориться об отстранении Зеленского

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в соцсети X геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
"Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента", — написал профессор.
По его мнению, без ухода главы киевского режима конфликт на Украине не завершится.
По данным газеты Financial Times, Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне 17 октября постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий.
Перед этим, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа
18 октября, 04:07
 
