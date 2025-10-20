https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863705367.html

На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в соцсети X геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен."Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента", — написал профессор.По его мнению, без ухода главы киевского режима конфликт на Украине не завершится.По данным газеты Financial Times, Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне 17 октября постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий.Перед этим, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште.

