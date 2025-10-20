Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме - 20.10.2025
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне лишил украинского лидера надежд на контрнаступление ВСУ, сообщает издание Unherd. | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне лишил украинского лидера надежд на контрнаступление ВСУ, сообщает издание Unherd."Сигнал тревоги прозвучал громче всего для Зеленского. Украинская делегация прибыла в Вашингтон, уверенная, что Трамп одобрит их план контрнаступления и предоставит Киеву ракеты Tomahawk для ударов по России. Оба запроса были отклонены", — отмечает издание.Издание подчеркивает, что предложения украинской стороны были невыполнимыми: Киев не способен самостоятельно запускать Tomahawk, а их запас у США ограничен. Контрнаступление ВСУ также невозможно из-за нехватки вооружений и личного состава.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, американский лидер сообщил, что дальнобойные ракеты Украина не получит.Axios отметил, что переговоры были напряженными, а один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме

Unherd: Трамп лишил Зеленского иллюзий

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне лишил украинского лидера надежд на контрнаступление ВСУ, сообщает издание Unherd.
"Сигнал тревоги прозвучал громче всего для Зеленского. Украинская делегация прибыла в Вашингтон, уверенная, что Трамп одобрит их план контрнаступления и предоставит Киеву ракеты Tomahawk для ударов по России. Оба запроса были отклонены", — отмечает издание.
Издание подчеркивает, что предложения украинской стороны были невыполнимыми: Киев не способен самостоятельно запускать Tomahawk, а их запас у США ограничен. Контрнаступление ВСУ также невозможно из-за нехватки вооружений и личного состава.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, американский лидер сообщил, что дальнобойные ракеты Украина не получит.
Axios отметил, что переговоры были напряженными, а один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.
