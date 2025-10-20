https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732077.html

"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме

"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме - 20.10.2025, ПРАЙМ

"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне лишил украинского лидера надежд на контрнаступление ВСУ, сообщает издание Unherd. | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T21:39+0300

2025-10-20T21:39+0300

2025-10-20T21:39+0300

вашингтон

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

cnn

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне лишил украинского лидера надежд на контрнаступление ВСУ, сообщает издание Unherd."Сигнал тревоги прозвучал громче всего для Зеленского. Украинская делегация прибыла в Вашингтон, уверенная, что Трамп одобрит их план контрнаступления и предоставит Киеву ракеты Tomahawk для ударов по России. Оба запроса были отклонены", — отмечает издание.Издание подчеркивает, что предложения украинской стороны были невыполнимыми: Киев не способен самостоятельно запускать Tomahawk, а их запас у США ограничен. Контрнаступление ВСУ также невозможно из-за нехватки вооружений и личного состава.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, американский лидер сообщил, что дальнобойные ракеты Украина не получит.Axios отметил, что переговоры были напряженными, а один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.

https://1prime.ru/20251020/kallas-863731536.html

https://1prime.ru/20251020/mema-863720824.html

вашингтон

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, cnn, всу, в мире