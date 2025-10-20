https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732077.html
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне лишил украинского лидера надежд на контрнаступление ВСУ, сообщает издание Unherd.
2025-10-20T21:39+0300
2025-10-20T21:39+0300
2025-10-20T21:39+0300
вашингтон
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
cnn
всу
в мире
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне лишил украинского лидера надежд на контрнаступление ВСУ, сообщает издание Unherd."Сигнал тревоги прозвучал громче всего для Зеленского. Украинская делегация прибыла в Вашингтон, уверенная, что Трамп одобрит их план контрнаступления и предоставит Киеву ракеты Tomahawk для ударов по России. Оба запроса были отклонены", — отмечает издание.Издание подчеркивает, что предложения украинской стороны были невыполнимыми: Киев не способен самостоятельно запускать Tomahawk, а их запас у США ограничен. Контрнаступление ВСУ также невозможно из-за нехватки вооружений и личного состава.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, американский лидер сообщил, что дальнобойные ракеты Украина не получит.Axios отметил, что переговоры были напряженными, а один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.
вашингтон
сша
киев
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
