"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Германии растёт недовольство оказанием финансовой помощи Украине на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, пишет Berliner Zeitung."Немецкие налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, отправленные на помощь Украине, в бездонную яму", — говорится в статье.Аналогичные настроения усиливаются в Венгрии, Чехии и Словакии, где власти открыто говорят, что субсидии киевским коррупционерам не являются приоритетом.Издание связывает это с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также с его контактами с фигурантами расследований.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил коррупционеров с мародёрами, сославшись на опрос, согласно которому почти 49% украинцев считают коррупцию главной проблемой страны, а 65% — главной ошибкой властей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

