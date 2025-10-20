Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732970.html
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского - 20.10.2025, ПРАЙМ
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского
В Германии растёт недовольство оказанием финансовой помощи Украине на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, пишет Berliner | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T21:53+0300
2025-10-20T21:53+0300
в мире
украина
германия
европа
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Германии растёт недовольство оказанием финансовой помощи Украине на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, пишет Berliner Zeitung."Немецкие налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, отправленные на помощь Украине, в бездонную яму", — говорится в статье.Аналогичные настроения усиливаются в Венгрии, Чехии и Словакии, где власти открыто говорят, что субсидии киевским коррупционерам не являются приоритетом.Издание связывает это с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также с его контактами с фигурантами расследований.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил коррупционеров с мародёрами, сославшись на опрос, согласно которому почти 49% украинцев считают коррупцию главной проблемой страны, а 65% — главной ошибкой властей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251020/vsu-863732730.html
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732077.html
украина
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, германия, европа, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Владимир Зеленский
21:53 20.10.2025
 
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского

BZ: коррупционные скандалы подрывают доверие Запада к Киеву

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Германии растёт недовольство оказанием финансовой помощи Украине на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, пишет Berliner Zeitung.
"Немецкие налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, отправленные на помощь Украине, в бездонную яму", — говорится в статье.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". Журналист рассказал правду о потерях ВСУ
21:50
Аналогичные настроения усиливаются в Венгрии, Чехии и Словакии, где власти открыто говорят, что субсидии киевским коррупционерам не являются приоритетом.
Издание связывает это с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также с его контактами с фигурантами расследований.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил коррупционеров с мародёрами, сославшись на опрос, согласно которому почти 49% украинцев считают коррупцию главной проблемой страны, а 65% — главной ошибкой властей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
21:39
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУКРАИНАГЕРМАНИЯЕВРОПАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала