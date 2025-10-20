https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732970.html
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского
в мире
украина
германия
европа
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Германии растёт недовольство оказанием финансовой помощи Украине на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, пишет Berliner Zeitung."Немецкие налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, отправленные на помощь Украине, в бездонную яму", — говорится в статье.Аналогичные настроения усиливаются в Венгрии, Чехии и Словакии, где власти открыто говорят, что субсидии киевским коррупционерам не являются приоритетом.Издание связывает это с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также с его контактами с фигурантами расследований.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил коррупционеров с мародёрами, сославшись на опрос, согласно которому почти 49% украинцев считают коррупцию главной проблемой страны, а 65% — главной ошибкой властей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
BZ: коррупционные скандалы подрывают доверие Запада к Киеву