Золото открывает неделю новым заметным ростом цены
2025-10-20T09:14+0300
2025-10-20T09:14+0300
2025-10-20T09:14+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник утром поднимается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 47,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,12%, - до 4 260,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс в то же время дорожает на 0,84%, до 50,525 доллара за унцию. За прошлую неделю золото подорожало более чем на 5%, а в пятницу добиралось до нового исторического рекорда стоимости - 4 391,69 доллара за тройскую унцию. "Мы полагаем, что в ближайшие три года цена на золото может в конечном итоге достичь целевого показателя в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в 2028 году из-за структурных изменений спроса на металл со стороны инвесторов и центральных банков", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегии по работе с активами нескольких классов Amundi Investment Institute Лоренцо Портелли (Lorenzo Portelli).
