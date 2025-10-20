Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.10.2025
Золото открывает неделю новым заметным ростом цены
Золото открывает неделю новым заметным ростом цены
2025-10-20T09:14+0300
экономика
рынок
торги
comex
мировая экономика
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник утром поднимается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 47,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,12%, - до 4 260,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс в то же время дорожает на 0,84%, до 50,525 доллара за унцию. За прошлую неделю золото подорожало более чем на 5%, а в пятницу добиралось до нового исторического рекорда стоимости - 4 391,69 доллара за тройскую унцию. "Мы полагаем, что в ближайшие три года цена на золото может в конечном итоге достичь целевого показателя в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в 2028 году из-за структурных изменений спроса на металл со стороны инвесторов и центральных банков", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегии по работе с активами нескольких классов Amundi Investment Institute Лоренцо Портелли (Lorenzo Portelli).
рынок, торги, comex, мировая экономика
Экономика, Рынок, Торги, Comex, Мировая экономика
09:14 20.10.2025
 
Золото открывает неделю новым заметным ростом цены

Биржевая цена золота в понедельник утром поднимается более чем на 1%

© РИА Новости . Илья Наймушин
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник утром поднимается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 47,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,12%, - до 4 260,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс в то же время дорожает на 0,84%, до 50,525 доллара за унцию.
За прошлую неделю золото подорожало более чем на 5%, а в пятницу добиралось до нового исторического рекорда стоимости - 4 391,69 доллара за тройскую унцию.
"Мы полагаем, что в ближайшие три года цена на золото может в конечном итоге достичь целевого показателя в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в 2028 году из-за структурных изменений спроса на металл со стороны инвесторов и центральных банков", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегии по работе с активами нескольких классов Amundi Investment Institute Лоренцо Портелли (Lorenzo Portelli).
Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее добычи в Китае
ЭкономикаРынокТоргиComexМировая экономика
 
 
