Петербургская биржа запустила торги физическим золотом - 20.10.2025
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом, передает корреспондент РИА Новости. Торги золотом будут осуществляться на базе инфраструктуры Петербургской биржи и "Гознака". Московский монетный двор внесен в биржевую спецификацию в качестве базиса поставки слитков по биржевым договорам. Кроме того, уже состоялась первая сделка. Цена слитка - 11,035 миллиона рублей за 1 килограмм.
11:41 20.10.2025
 
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом, передает корреспондент РИА Новости.
Торги золотом будут осуществляться на базе инфраструктуры Петербургской биржи и "Гознака". Московский монетный двор внесен в биржевую спецификацию в качестве базиса поставки слитков по биржевым договорам.
Кроме того, уже состоялась первая сделка. Цена слитка - 11,035 миллиона рублей за 1 килограмм.
Заголовок открываемого материала