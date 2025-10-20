https://1prime.ru/20251020/zoloto-863715534.html

Петербургская биржа запустила торги физическим золотом

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом, передает корреспондент РИА Новости. Торги золотом будут осуществляться на базе инфраструктуры Петербургской биржи и "Гознака". Московский монетный двор внесен в биржевую спецификацию в качестве базиса поставки слитков по биржевым договорам. Кроме того, уже состоялась первая сделка. Цена слитка - 11,035 миллиона рублей за 1 килограмм.

