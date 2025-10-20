https://1prime.ru/20251020/zoloto-863721363.html

В России выросли запасы монетарного золота в международных резервах

В России выросли запасы монетарного золота в международных резервах - 20.10.2025, ПРАЙМ

В России выросли запасы монетарного золота в международных резервах

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за сентябрь 2025 года выросли на 0,13% и на 1 октября вновь составляли 74,9 миллиона унций (2329,65... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T16:28+0300

2025-10-20T16:28+0300

2025-10-20T16:28+0300

финансы

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за сентябрь 2025 года выросли на 0,13% и на 1 октября вновь составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и до минувшего августа, свидетельствуют материалы Банка России. Стоимость золота в резервах за сентябрь выросла на 9,65% - до 282,213 миллиарда долларов на 1 октября с 254,971 миллиарда долларов на 1 сентября, а доля золота в международных резервах увеличилась до 39,56% с 36,98%. Запасы золота в резервах Банка России с февраля оставались на уровне 74,9 миллиона унций, и лишь за август снизились на 100 тысяч унций (3,11 тонны), до 74,8 миллиона унций. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли, до 2298,547 тонны.

https://1prime.ru/20251020/zoloto-863715534.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, банк россия