Золото дорожает на экономических и политических рисках - 20.10.2025
Золото дорожает на экономических и политических рисках
2025-10-20T18:51+0300
2025-10-20T18:51+0300
рынок
торги
китай
сша
дональд трамп
comex
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник вечером поднимается почти на 4%, участники рынка полагают, что рост стоимости актива обусловлен экономическими и политическими рисками, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 146,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,48%, - до 4 360,04 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс в то же время дорожает на 2,45% - до 51,33 доллара за унцию. "Политические и экономические риски продолжают толкать цены вверх", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian). "Мы ожидаем, что цены будут расти в течение следующих недель и месяцев, и не удивимся, если золото скоро достигнет 4 500 долларов за унцию", - также добавил эксперт. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики. Он также подтвердил встречу с лидером Китая через две недели, уточнив, что по ее итогам "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.
рынок, торги, китай, сша, дональд трамп, comex
Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Comex
18:51 20.10.2025
 
Слитки золота
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник вечером поднимается почти на 4%, участники рынка полагают, что рост стоимости актива обусловлен экономическими и политическими рисками, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 146,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,48%, - до 4 360,04 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс в то же время дорожает на 2,45% - до 51,33 доллара за унцию.
В России выросли запасы монетарного золота в международных резервах
16:28
16:28
"Политические и экономические риски продолжают толкать цены вверх", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian).
"Мы ожидаем, что цены будут расти в течение следующих недель и месяцев, и не удивимся, если золото скоро достигнет 4 500 долларов за унцию", - также добавил эксперт.
В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики. Он также подтвердил встречу с лидером Китая через две недели, уточнив, что по ее итогам "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
11:41
11:41
 
Рынок Торги КИТАЙ США Дональд Трамп Comex
 
 
