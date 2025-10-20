https://1prime.ru/20251020/zoloto-863727016.html
Золото дорожает на экономических и политических рисках
2025-10-20T18:51+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник вечером поднимается почти на 4%, участники рынка полагают, что рост стоимости актива обусловлен экономическими и политическими рисками, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 146,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,48%, - до 4 360,04 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс в то же время дорожает на 2,45% - до 51,33 доллара за унцию. "Политические и экономические риски продолжают толкать цены вверх", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian). "Мы ожидаем, что цены будут расти в течение следующих недель и месяцев, и не удивимся, если золото скоро достигнет 4 500 долларов за унцию", - также добавил эксперт. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики. Он также подтвердил встречу с лидером Китая через две недели, уточнив, что по ее итогам "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.
