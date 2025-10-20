Собственник "Листвяжной" получал зарплату свыше четырех миллионов рублей
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, ежемесячно получал зарплату свыше 4 миллионов рублей, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово в марте этого года приговорил Федяева к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
"Относительно заработной платы директора по перспективному развитию Федяева: должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд - в размере 20%, премия - в размере 100%. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей", - говорится в материалах.
Уточняется, что зарплата Алексеева составляла 3,5 миллиона рублей, Якутова – 1,5 миллиона рублей.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.