Зубов: регистрация товарного знака не является пропуском на рынок - 20.10.2025
Зубов: регистрация товарного знака не является пропуском на рынок
2025-10-20T06:26+0300
2025-10-20T06:26+0300
бизнес
россия
экономика
роспатент
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Регистрация товарного знака в Роспатенте не является для компании пропуском на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубов. "Важно понимать, что товарный знак - это не пропуск на рынок, а инструмент защиты интеллектуальной собственности. Его основная задача - помочь отличить продукцию, товар или услугу компании от аналогов и предотвратить их подделку", - сказал руководитель Роспатента. Он добавил, что Роспатенту неизвестно, рассчитывает ли та или иная компания на возвращение и работу в Россию при подаче, а также регистрации товарного знака. "Регистрация или продление товарного знака в Роспатенте гарантирует правообладателю сохранение прав на бренд и защиту его интеллектуальной собственности", - заключил Зубов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
06:26 20.10.2025
 
Зубов: регистрация товарного знака не является пропуском на рынок

