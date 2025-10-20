https://1prime.ru/20251020/zuby-863706292.html

Зубов: регистрация товарного знака не является пропуском на рынок

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Регистрация товарного знака в Роспатенте не является для компании пропуском на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубов. "Важно понимать, что товарный знак - это не пропуск на рынок, а инструмент защиты интеллектуальной собственности. Его основная задача - помочь отличить продукцию, товар или услугу компании от аналогов и предотвратить их подделку", - сказал руководитель Роспатента. Он добавил, что Роспатенту неизвестно, рассчитывает ли та или иная компания на возвращение и работу в Россию при подаче, а также регистрации товарного знака. "Регистрация или продление товарного знака в Роспатенте гарантирует правообладателю сохранение прав на бренд и защиту его интеллектуальной собственности", - заключил Зубов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

