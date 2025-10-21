https://1prime.ru/20251021/aktualnost-863740705.html

Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона

Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона - 21.10.2025, ПРАЙМ

Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона

Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона и почтового адреса, к которым привязаны их аккаунты в различных сервисах, чтобы снизить риск... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T07:02+0300

2025-10-21T07:02+0300

2025-10-21T08:03+0300

технологии

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863740705.jpg?1761022987

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона и почтового адреса, к которым привязаны их аккаунты в различных сервисах, чтобы снизить риск взлома, из них 35% делают это ежемесячно или чаще, то есть среди всех опрошенных - каждый пятый, говорится в исследовании "Авито", которое есть у РИА Новости. "Большинство пользователей (61%) регулярно проверяют актуальность номеров телефона и почт, чтобы снизить риск взлома аккаунтов. В среднем такая проверка происходит раз в восемь месяцев, а 35% респондентов делают это ежемесячно или чаще", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 10 тысяч россиян. При этом на сегодняшний день каждый второй россиянин имеет более пяти аккаунтов на различных цифровых платформах, связанных одним и тем же номером телефона и электронной почтой. А для 86% россиян номер телефона и электронная почта играют ключевую роль в повседневной жизни - в среднем россияне меняют свой основной номер телефона три раза за всю жизнь. Уточняется, что основными причинами для проверки актуальности информации являются забота о безопасности, боязнь потерять доступ к аккаунту в случае утраты номера или почты, требования при регистрации и восстановлении пароля. Отдельно отмечается, что почти четверть россиян проверяют актуальность контактных данных по рекомендации самой платформы, а 17% делают это для того, чтобы не пропустить важные уведомления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество