Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/aktualnost-863740705.html
Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона
Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона - 21.10.2025, ПРАЙМ
Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона
Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона и почтового адреса, к которым привязаны их аккаунты в различных сервисах, чтобы снизить риск... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T07:02+0300
2025-10-21T08:03+0300
технологии
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863740705.jpg?1761022987
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона и почтового адреса, к которым привязаны их аккаунты в различных сервисах, чтобы снизить риск взлома, из них 35% делают это ежемесячно или чаще, то есть среди всех опрошенных - каждый пятый, говорится в исследовании "Авито", которое есть у РИА Новости. "Большинство пользователей (61%) регулярно проверяют актуальность номеров телефона и почт, чтобы снизить риск взлома аккаунтов. В среднем такая проверка происходит раз в восемь месяцев, а 35% респондентов делают это ежемесячно или чаще", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 10 тысяч россиян. При этом на сегодняшний день каждый второй россиянин имеет более пяти аккаунтов на различных цифровых платформах, связанных одним и тем же номером телефона и электронной почтой. А для 86% россиян номер телефона и электронная почта играют ключевую роль в повседневной жизни - в среднем россияне меняют свой основной номер телефона три раза за всю жизнь. Уточняется, что основными причинами для проверки актуальности информации являются забота о безопасности, боязнь потерять доступ к аккаунту в случае утраты номера или почты, требования при регистрации и восстановлении пароля. Отдельно отмечается, что почти четверть россиян проверяют актуальность контактных данных по рекомендации самой платформы, а 17% делают это для того, чтобы не пропустить важные уведомления.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, общество
Технологии, РОССИЯ, Общество
07:02 21.10.2025 (обновлено: 08:03 21.10.2025)
 
Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона

"Авито": каждый пятый россиянин проверяет актуальность логина ежемесячно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Более 60% россиян регулярно проверяют актуальность номера телефона и почтового адреса, к которым привязаны их аккаунты в различных сервисах, чтобы снизить риск взлома, из них 35% делают это ежемесячно или чаще, то есть среди всех опрошенных - каждый пятый, говорится в исследовании "Авито", которое есть у РИА Новости.
"Большинство пользователей (61%) регулярно проверяют актуальность номеров телефона и почт, чтобы снизить риск взлома аккаунтов. В среднем такая проверка происходит раз в восемь месяцев, а 35% респондентов делают это ежемесячно или чаще", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 10 тысяч россиян.
При этом на сегодняшний день каждый второй россиянин имеет более пяти аккаунтов на различных цифровых платформах, связанных одним и тем же номером телефона и электронной почтой. А для 86% россиян номер телефона и электронная почта играют ключевую роль в повседневной жизни - в среднем россияне меняют свой основной номер телефона три раза за всю жизнь.
Уточняется, что основными причинами для проверки актуальности информации являются забота о безопасности, боязнь потерять доступ к аккаунту в случае утраты номера или почты, требования при регистрации и восстановлении пароля. Отдельно отмечается, что почти четверть россиян проверяют актуальность контактных данных по рекомендации самой платформы, а 17% делают это для того, чтобы не пропустить важные уведомления.
 
ТехнологииРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала