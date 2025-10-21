https://1prime.ru/20251021/alikhanov-863746114.html
Алиханов рассказал о росте промышленного экспорта России
2025-10-21T09:49+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Промышленный экспорт России за 7 месяцев 2025 года вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, к концу года ожидается объем более 111 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на внешние ограничения, объем промышленного экспорта за 7 месяцев увеличился на 20%", - сказал Алиханов в ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность". "С учетом такой динамики есть уверенность, что плановые значения этого года будут выполнены. То есть в части промноменклатуры мы превзойдем 111 миллиардов долларов", - добавил министр.
