Алиханов рассказал о росте промышленного экспорта России

2025-10-21T09:49+0300

экономика

россия

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Промышленный экспорт России за 7 месяцев 2025 года вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, к концу года ожидается объем более 111 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на внешние ограничения, объем промышленного экспорта за 7 месяцев увеличился на 20%", - сказал Алиханов в ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность". "С учетом такой динамики есть уверенность, что плановые значения этого года будут выполнены. То есть в части промноменклатуры мы превзойдем 111 миллиардов долларов", - добавил министр.

