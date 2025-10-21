Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте промышленного экспорта России - 21.10.2025
Алиханов рассказал о росте промышленного экспорта России
Промышленный экспорт России за 7 месяцев 2025 года вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, к концу года ожидается объем более 111 миллиардов... | 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Промышленный экспорт России за 7 месяцев 2025 года вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, к концу года ожидается объем более 111 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на внешние ограничения, объем промышленного экспорта за 7 месяцев увеличился на 20%", - сказал Алиханов в ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность". "С учетом такой динамики есть уверенность, что плановые значения этого года будут выполнены. То есть в части промноменклатуры мы превзойдем 111 миллиардов долларов", - добавил министр.
россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
09:49 21.10.2025
 
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Промышленный экспорт России за 7 месяцев 2025 года вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, к концу года ожидается объем более 111 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Несмотря на внешние ограничения, объем промышленного экспорта за 7 месяцев увеличился на 20%", - сказал Алиханов в ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность".
"С учетом такой динамики есть уверенность, что плановые значения этого года будут выполнены. То есть в части промноменклатуры мы превзойдем 111 миллиардов долларов", - добавил министр.
Алиханов призвал отменить льготу для импорта самолетов
17 октября, 12:26
Алиханов призвал отменить льготу для импорта самолетов
17 октября, 12:26
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
