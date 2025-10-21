Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта - 21.10.2025
Алиханов рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта
Алиханов рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам января-сентября 2025 года вырос на 6% в годовом выражении и составил 111,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025". "По итогам 9 месяцев 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 111,4 миллиарда долларов, при этом прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 6%", - сказал он. Министр уточнил, что объем промышленного экспорта составил 85,4 миллиарда долларов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса – 26 миллиардов долларов. "Согласно доступным на текущий момент данным, по итогам 7 месяцев, объем несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны увеличился на 7% относительно аналогичного периода прошлого года и составляет более 84% от общего ННЭ", - добавил глава Минпромторга. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
17:51 21.10.2025
 
Алиханов рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам января-сентября 2025 года вырос на 6% в годовом выражении и составил 111,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
"По итогам 9 месяцев 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 111,4 миллиарда долларов, при этом прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 6%", - сказал он.
Министр уточнил, что объем промышленного экспорта составил 85,4 миллиарда долларов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса – 26 миллиардов долларов.
"Согласно доступным на текущий момент данным, по итогам 7 месяцев, объем несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны увеличился на 7% относительно аналогичного периода прошлого года и составляет более 84% от общего ННЭ", - добавил глава Минпромторга.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
Экономика
 
 
