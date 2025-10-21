https://1prime.ru/20251021/alros-863775695.html

"Алроса" представила в Новосибирске инвестиционные бриллианты

"Алроса" представила в Новосибирске инвестиционные бриллианты - 21.10.2025, ПРАЙМ

"Алроса" представила в Новосибирске инвестиционные бриллианты

"Алроса" представила в Новосибирске инвестиционные бриллианты стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, включая камень в 15 карат, сообщает пресс-служба... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T16:37+0300

2025-10-21T16:37+0300

2025-10-21T16:37+0300

экономика

финансы

новосибирск

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg

ЯКУТСК, 21 окт - ПРАЙМ. "Алроса" представила в Новосибирске инвестиционные бриллианты стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, включая камень в 15 карат, сообщает пресс-служба алмазодобывающей компании. "В понедельник, 20 октября, в Новосибирске состоялись показы бриллиантов инвестиционного класса из коллекции ALROSA Diamond Exclusive стоимостью свыше миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, инвесторов, коллекционеров и ценителей драгоценных камней заинтересовали инвестиционные сеты, составленные из редких бриллиантов схожих характеристик. Инвестиционные сеты ALROSA Diamond Exclusive - это готовые бриллиантовые композиции, состоящий из двух или нескольких бриллиантов, сочетающихся между собой по цвету, чистоте, форме и пропорциям. Сеты оцениваются экспертами как лоты для долгосрочных инвестиций. При этом их цена выше, чем совокупность отдельных бриллиантовая с аналогичными характеристиками. По словам руководителя ALROSA Diamond Exclusive Елены Суховеевой, такие сеты создаются в единственном экземпляре. "В Новосибирске были представлены шесть сетов. Стоимость самого дорогого превышает 120 миллионов рублей. В него вошли шесть бесцветных бриллиантов, два из которых имеют форму огранки "груша" и весят более 10 карат каждый. Оба бриллианта обладают также идентичными оценками по цвету (G) и чистоте (VS1)", - говорится в сообщении. Также гостям показов продемонстрировали отдельные бриллианты инвестиционного класса." Наибольшее внимание привлекли к себе 15-каратный бриллиант фантазийного желтого цвета и овальной формы, а также великолепный образец "Русской огранки" — круглый 13-каратный бесцветный бриллиант с идеальным качеством огранки, полировки и симметрии", - рассказали в компании. АЛРОСА, крупнейший мировой алмазодобытчик, стала первой в России компанией, которая предложила бриллианты в качестве инструмента для инвестиций, запустив программу ALROSA Diamond Exclusive. Сегодня в коллекции ALROSA Diamond Exclusive свыше 400 редких инвестиционных бриллиантов.

https://1prime.ru/20250912/alrosa-862184523.html

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, новосибирск, алроса