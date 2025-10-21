https://1prime.ru/20251021/alros-863775695.html
"Алроса" представила в Новосибирске инвестиционные бриллианты
ЯКУТСК, 21 окт - ПРАЙМ. "Алроса" представила в Новосибирске инвестиционные бриллианты стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, включая камень в 15 карат, сообщает пресс-служба алмазодобывающей компании. "В понедельник, 20 октября, в Новосибирске состоялись показы бриллиантов инвестиционного класса из коллекции ALROSA Diamond Exclusive стоимостью свыше миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, инвесторов, коллекционеров и ценителей драгоценных камней заинтересовали инвестиционные сеты, составленные из редких бриллиантов схожих характеристик. Инвестиционные сеты ALROSA Diamond Exclusive - это готовые бриллиантовые композиции, состоящий из двух или нескольких бриллиантов, сочетающихся между собой по цвету, чистоте, форме и пропорциям. Сеты оцениваются экспертами как лоты для долгосрочных инвестиций. При этом их цена выше, чем совокупность отдельных бриллиантовая с аналогичными характеристиками. По словам руководителя ALROSA Diamond Exclusive Елены Суховеевой, такие сеты создаются в единственном экземпляре. "В Новосибирске были представлены шесть сетов. Стоимость самого дорогого превышает 120 миллионов рублей. В него вошли шесть бесцветных бриллиантов, два из которых имеют форму огранки "груша" и весят более 10 карат каждый. Оба бриллианта обладают также идентичными оценками по цвету (G) и чистоте (VS1)", - говорится в сообщении. Также гостям показов продемонстрировали отдельные бриллианты инвестиционного класса." Наибольшее внимание привлекли к себе 15-каратный бриллиант фантазийного желтого цвета и овальной формы, а также великолепный образец "Русской огранки" — круглый 13-каратный бесцветный бриллиант с идеальным качеством огранки, полировки и симметрии", - рассказали в компании. АЛРОСА, крупнейший мировой алмазодобытчик, стала первой в России компанией, которая предложила бриллианты в качестве инструмента для инвестиций, запустив программу ALROSA Diamond Exclusive. Сегодня в коллекции ALROSA Diamond Exclusive свыше 400 редких инвестиционных бриллиантов.
