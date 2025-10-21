Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Южной Корее проходит заключительная встреча министров финансов АТЭС - 21.10.2025
В Южной Корее проходит заключительная встреча министров финансов АТЭС
В Южной Корее проходит заключительная встреча министров финансов АТЭС
мировая экономика, южная корея, атэс
Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АТЭС
08:48 21.10.2025
 
В Южной Корее проходит заключительная встреча министров финансов АТЭС

В Инчхоне началась заключительная встреча министров финансов АТЭС

© РИА Новости . Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Жидаков
Перейти в медиабанк
СЕУЛ, 21 окт - ПРАЙМ. Заключительная встреча министров финансов АТЭС проходит в Инчхоне в Южной Корее, стороны обсуждают широкий круг вопросов, связанных с инновациями, финансами, фискальной политикой и структурными реформами, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство финансов Республики Корея.
Встреча министров продлится три дня и посвящена теме "Построение устойчивого будущего".
"Министры-участники обсудят, как инновации, финансы, налогово-бюджетная политика и структурные реформы могут способствовать устойчивому росту в свете ускоряющейся цифровой экономики, в частности развития искусственного интеллекта (ИИ)", - цитирует агентство сообщение министерства.
Это заключительная встреча на уровне министров перед саммитом АТЭС, который пройдет в Кенджу, городе на юго-востоке страны, с 31 октября по 1 ноября.
"Мы надеемся, что на этой встрече состоятся продуктивные и содержательные обсуждения", - заявил министр финансов Ку Юн Чхоль, добавив, что члены АТЭС близки к завершению разработки новой пятилетней дорожной карты, получившей название "Инчхонский план".
Министр особо отметил завершение предыдущего 10-летнего плана и подчеркнул, что "Инчхонский план" станет наиболее значительным результатом финансового направления этого года.
"В эпоху масштабной трансформации искусственного интеллекта мы должны продолжать рассматривать роль министерств финансов в создании благоприятной для инноваций среды и поддержке частного сектора", - заявил министр.
В этом году встреча министров финансов впервые проводится совместно с министерской встречей АТЭС по структурным реформам, добавили в ведомстве.
