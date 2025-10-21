https://1prime.ru/20251021/ates-863743461.html

В Южной Корее проходит заключительная встреча министров финансов АТЭС

2025-10-21T08:48+0300

экономика

мировая экономика

южная корея

атэс

СЕУЛ, 21 окт - ПРАЙМ. Заключительная встреча министров финансов АТЭС проходит в Инчхоне в Южной Корее, стороны обсуждают широкий круг вопросов, связанных с инновациями, финансами, фискальной политикой и структурными реформами, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство финансов Республики Корея. Встреча министров продлится три дня и посвящена теме "Построение устойчивого будущего". "Министры-участники обсудят, как инновации, финансы, налогово-бюджетная политика и структурные реформы могут способствовать устойчивому росту в свете ускоряющейся цифровой экономики, в частности развития искусственного интеллекта (ИИ)", - цитирует агентство сообщение министерства. Это заключительная встреча на уровне министров перед саммитом АТЭС, который пройдет в Кенджу, городе на юго-востоке страны, с 31 октября по 1 ноября. "Мы надеемся, что на этой встрече состоятся продуктивные и содержательные обсуждения", - заявил министр финансов Ку Юн Чхоль, добавив, что члены АТЭС близки к завершению разработки новой пятилетней дорожной карты, получившей название "Инчхонский план". Министр особо отметил завершение предыдущего 10-летнего плана и подчеркнул, что "Инчхонский план" станет наиболее значительным результатом финансового направления этого года. "В эпоху масштабной трансформации искусственного интеллекта мы должны продолжать рассматривать роль министерств финансов в создании благоприятной для инноваций среды и поддержке частного сектора", - заявил министр. В этом году встреча министров финансов впервые проводится совместно с министерской встречей АТЭС по структурным реформам, добавили в ведомстве.

южная корея

