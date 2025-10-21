Фондовые индексы АТР растут во вторник утром

https://1prime.ru/20251021/atr--863741905.html

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,2% - до 3 910,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,63%, до 2 459,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,68%, до 26 293 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,38% - до 3 829,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 9 093,6 пункта. Японский Nikkei 225 в это же время поднимался на 0,79% - до 49 576 пунктов. Ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 49 971 пунктов. Биржи США в понедельник закрылись в заметном плюсе. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 1,37%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 1,22% и 1,07% соответственно. "Сильное начало недели на Уолл-стрит помогло азиатским рынкам", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). По его словам, снижение опасений в сфере мировой торговли улучшило настроения на рынках. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.

