Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР растут во вторник утром - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/atr--863741905.html
Фондовые индексы АТР растут во вторник утром
Фондовые индексы АТР растут во вторник утром - 21.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут во вторник утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов и... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T08:05+0300
2025-10-21T08:05+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,2% - до 3 910,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,63%, до 2 459,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,68%, до 26 293 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,38% - до 3 829,36 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,68%, до 9 093,6 пункта. Японский Nikkei 225 в это же время поднимался на 0,79% - до 49 576 пунктов. Ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 49 971 пунктов. Биржи США в понедельник закрылись в заметном плюсе. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 1,37%, индексы Dow Jones и S&amp;P 500 - на 1,22% и 1,07% соответственно. "Сильное начало недели на Уолл-стрит помогло азиатским рынкам", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). По его словам, снижение опасений в сфере мировой торговли улучшило настроения на рынках. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.
https://1prime.ru/20251016/atr-863584714.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
08:05 21.10.2025
 
Фондовые индексы АТР растут во вторник утром

Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за позитивом на Уолл-стрит

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,2% - до 3 910,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,63%, до 2 459,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,68%, до 26 293 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,38% - до 3 829,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 9 093,6 пункта.
Японский Nikkei 225 в это же время поднимался на 0,79% - до 49 576 пунктов. Ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 49 971 пунктов.
Биржи США в понедельник закрылись в заметном плюсе. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 1,37%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 1,22% и 1,07% соответственно.
"Сильное начало недели на Уолл-стрит помогло азиатским рынкам", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). По его словам, снижение опасений в сфере мировой торговли улучшило настроения на рынках.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
16 октября, 12:01
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионЮЖНАЯ КОРЕЯДональд ТрампСи ЦзиньпинShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала