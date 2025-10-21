https://1prime.ru/20251021/atr--863755554.html

Фондовые индексы АТР во вторник выросли

Фондовые индексы АТР во вторник выросли - 21.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник показали рост вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник показали рост вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,36%, до 3 916,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 2 463,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 26 027,55 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,24% - до 3 823,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 9 094,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 49 316,06 пункта. Ранее в ходе торгов вторника KOSPI, S&P/ASX 200 и Nikkei 225 обновили исторические рекорды, которые теперь составляют 3 893,06 пункта, 9 115,2 пункта и 49 945,95 пункта соответственно. Поддержала торги в Азии склонность к риску в США. В понедельник американские фондовые индексы показали рост более чем на 1%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, вырос на 1,37%. Индексы Китая поднялись на фоне торгового оптимизма. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения. Японский Nikkei 225 поднялся после того, как глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити стала первой в истории страны женщиной-премьер-министром. "У инвесторов есть много поводов для оптимизма, учитывая снижение ставок и структурный рост спроса на ИИ. Если не произойдет резкого замедления экономики США, нового витка напряженности между США и Китаем или не появятся неопровержимые доказательства того, что ИИ - это всего лишь рекламный трюк, рынки могут получить хорошую поддержку до конца года", - прокомментировал агентству Блумберг управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Сернь Лин (Vey-Sern Ling).

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

2025

