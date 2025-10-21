Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/avto-863748732.html
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта - 21.10.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:42+0300
2025-10-21T10:45+0300
экономика
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки все равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов… Планируем продолжить наращивание объема и к 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год - то есть вернуться к досанкционному уровню, ну а впоследствии и существенно превзойти", - сказал он ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность" в рамках экспортного форума "Сделано в России - 2025". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
https://1prime.ru/20251016/avtovaz-863604429.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, максим соколов, автоваз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, АвтоВАЗ
10:42 21.10.2025 (обновлено: 10:45 21.10.2025)
 
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта

Соколов: АвтоВАЗ планирует к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки все равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов… Планируем продолжить наращивание объема и к 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год - то есть вернуться к досанкционному уровню, ну а впоследствии и существенно превзойти", - сказал он ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность" в рамках экспортного форума "Сделано в России - 2025".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
Московский Международный Автомобильный Салон - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
"Автоваз" хочет зарегистрировать новый товарный знак
16 октября, 21:40
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала