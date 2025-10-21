"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта

https://1prime.ru/20251021/avto-863748732.html
2025-10-21T10:42+0300
2025-10-21T10:42+0300
2025-10-21T10:45+0300
экономика
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки все равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов… Планируем продолжить наращивание объема и к 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год - то есть вернуться к досанкционному уровню, ну а впоследствии и существенно превзойти", - сказал он ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность" в рамках экспортного форума "Сделано в России - 2025". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
