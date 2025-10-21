https://1prime.ru/20251021/avto-863748732.html

"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта

"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта - 21.10.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T10:42+0300

2025-10-21T10:42+0300

2025-10-21T10:45+0300

экономика

бизнес

россия

максим соколов

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки все равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов… Планируем продолжить наращивание объема и к 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год - то есть вернуться к досанкционному уровню, ну а впоследствии и существенно превзойти", - сказал он ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность" в рамках экспортного форума "Сделано в России - 2025". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".

https://1prime.ru/20251016/avtovaz-863604429.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим соколов, автоваз