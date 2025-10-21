"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж Lada Iskra в октябре

https://1prime.ru/20251021/avtovaz-863778607.html
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в октябре продать порядка 200 автомобилей Lada Iskra, а в ноябре и последующие месяцы ждет роста в геометрической прогрессии, рассказал РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025". "Около двухсот по октябрю, а по ноябрю мы, наверное, увеличим", - ответил он на вопрос, сколько Iskra будет продано до конца осени. При этом в дальнейшем глава компании ждет кратного роста продаж новинки. "Конечно, причем, я бы даже сказал, не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Очень рассчитываю, что эта модель действительно будет пользоваться популярностью", - оценил Соколов дальнейшие перспективы продаж Lada Iskra. Соколов отметил, что старт продаж, при котором в первые два месяца были реализованы лишь малочисленные партии машин, является нормальной ситуацией для новой модели. Агентство "Автостат" в начале октября предоставило РИА Новости собственные данные о результатах продаж Lada Iskra с момента их начала в конце июля 2025 года. Так, в июле была продана 21 такая машина, в августе - 13 машин, и в сентябре - 94 машины. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в октябре продать порядка 200 автомобилей Lada Iskra, а в ноябре и последующие месяцы ждет роста в геометрической прогрессии, рассказал РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
"Около двухсот по октябрю, а по ноябрю мы, наверное, увеличим", - ответил он на вопрос, сколько Iskra будет продано до конца осени.
При этом в дальнейшем глава компании ждет кратного роста продаж новинки. "Конечно, причем, я бы даже сказал, не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Очень рассчитываю, что эта модель действительно будет пользоваться популярностью", - оценил Соколов
дальнейшие перспективы продаж La
da Iskra.
Соколов отметил, что старт продаж, при котором в первые два месяца были реализованы лишь малочисленные партии машин, является нормальной ситуацией для новой модели.
Агентство "Автостат" в начале октября предоставило РИА Новости собственные данные о результатах продаж Lada Iskra с момента их начала в конце июля 2025 года. Так, в июле была продана 21 такая машина, в августе - 13 машин, и в сентябре - 94 машины.
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти
, а продажи стартовали 20 июля в Москве
, Санкт-Петербурге
и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
