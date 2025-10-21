https://1prime.ru/20251021/avtovaz-863778607.html

"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж Lada Iskra в октябре

"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж Lada Iskra в октябре - 21.10.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж Lada Iskra в октябре

Автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в октябре продать порядка 200 автомобилей Lada Iskra, а в ноябре и последующие месяцы ждет роста в геометрической... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T17:29+0300

2025-10-21T17:29+0300

2025-10-21T17:29+0300

экономика

бизнес

тольятти

москва

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fb8c163be740d4a49d77ab7f236ff80.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в октябре продать порядка 200 автомобилей Lada Iskra, а в ноябре и последующие месяцы ждет роста в геометрической прогрессии, рассказал РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025". "Около двухсот по октябрю, а по ноябрю мы, наверное, увеличим", - ответил он на вопрос, сколько Iskra будет продано до конца осени. При этом в дальнейшем глава компании ждет кратного роста продаж новинки. "Конечно, причем, я бы даже сказал, не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Очень рассчитываю, что эта модель действительно будет пользоваться популярностью", - оценил Соколов дальнейшие перспективы продаж Lada Iskra. Соколов отметил, что старт продаж, при котором в первые два месяца были реализованы лишь малочисленные партии машин, является нормальной ситуацией для новой модели. Агентство "Автостат" в начале октября предоставило РИА Новости собственные данные о результатах продаж Lada Iskra с момента их начала в конце июля 2025 года. Так, в июле была продана 21 такая машина, в августе - 13 машин, и в сентябре - 94 машины. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".

https://1prime.ru/20251021/avto-863748732.html

тольятти

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, тольятти, москва, санкт-петербург, максим соколов, автоваз