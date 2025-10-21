Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по сбору автомобилей Lada на 2026 год - 21.10.2025
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по сбору автомобилей Lada на 2026 год
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по сбору автомобилей Lada на 2026 год - 21.10.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по сбору автомобилей Lada на 2026 год
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч автомобилей Lada,... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч автомобилей Lada, следует из комментария журналистам президента компании Максима Соколова в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025". "Производство, тот план, который утвержден нашим советом директоров составляет чуть больше 320 тысяч автомобилей в различных модификациях, на различных площадках выпускаемых", - сказал Соколов. "Мы выносим на следующий год на утверждение совета директоров. Исходим, конечно, из общих объемов рынка, который по нашим предположениям на сегодняшний день, составит около 1,5 миллиона (новых легковых автомобилей - ред.) в 2026 году. Ну и, соответственно, с учетом той доли, которую традиционно и объективно может занимать "АвтоВАЗ" с учетом промышленной политики сегодняшней, где-то видим, что план будет в пределах 400 тысяч", - добавил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
17:36 21.10.2025
 
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по сбору автомобилей Lada на 2026 год

«АвтоВАЗ» планирует в 2026 году собрать около 400 тысяч автомобилей Lada

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч автомобилей Lada, следует из комментария журналистам президента компании Максима Соколова в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
"Производство, тот план, который утвержден нашим советом директоров составляет чуть больше 320 тысяч автомобилей в различных модификациях, на различных площадках выпускаемых", - сказал Соколов.
"Мы выносим на следующий год на утверждение совета директоров. Исходим, конечно, из общих объемов рынка, который по нашим предположениям на сегодняшний день, составит около 1,5 миллиона (новых легковых автомобилей - ред.) в 2026 году. Ну и, соответственно, с учетом той доли, которую традиционно и объективно может занимать "АвтоВАЗ" с учетом промышленной политики сегодняшней, где-то видим, что план будет в пределах 400 тысяч", - добавил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
