В капитале Таврического банка нашли дефицит в 137 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – ПРАЙМ. Обязательства "Таврического банка", признанного банкротом по заявлению Банка России, превышают стоимость его активов на 137 миллиардов рублей, следует из материалов дела о банкротстве кредитной организации. "По результатам обследования временной администрацией финансового состояния ("Таврического банка" – ред.) составлено заключение о финансовом состоянии и составе кредиторов кредитной организации... в соответствии с которым активы кредитной организации с учетом корректировок временной администрации, внесенных по результатам оценки активов, составили 93 539 176 тыс. руб. При этом величина обязательств кредитной организации составила 230 733 473 тыс. руб. Превышение величины обязательств кредитной организации над стоимостью активов составило 137 194 297 тыс. руб", – говорится в решении арбитражного суда о признании банка банкротом. Как сообщалось ранее в октябре в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом "Таврического банка". ЦБ РФ в начале сентября 2025 года сообщал об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты им собственных средств. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе страны. Согласно материалам дела, процедура конкурсного производства открыта в отношении "Таврического банка" сроком на год (до 15 октября 2026 года). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее сообщало, что оно назначено конкурсным управляющим "Таврического банка". По оценке АСВ, исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью. Планируется, что расчеты с вкладчиками - кредиторами первой очереди - в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе.

