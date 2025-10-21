Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В капитале Таврического банка нашли дефицит в 137 миллиардов рублей - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/bank-863767527.html
В капитале Таврического банка нашли дефицит в 137 миллиардов рублей
В капитале Таврического банка нашли дефицит в 137 миллиардов рублей - 21.10.2025, ПРАЙМ
В капитале Таврического банка нашли дефицит в 137 миллиардов рублей
Обязательства "Таврического банка", признанного банкротом по заявлению Банка России, превышают стоимость его активов на 137 миллиардов рублей, следует из... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T14:10+0300
2025-10-21T14:10+0300
экономика
банки
финансы
россия
санкт-петербург
ленинградская область
рф
банк россия
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – ПРАЙМ. Обязательства "Таврического банка", признанного банкротом по заявлению Банка России, превышают стоимость его активов на 137 миллиардов рублей, следует из материалов дела о банкротстве кредитной организации. "По результатам обследования временной администрацией финансового состояния ("Таврического банка" – ред.) составлено заключение о финансовом состоянии и составе кредиторов кредитной организации... в соответствии с которым активы кредитной организации с учетом корректировок временной администрации, внесенных по результатам оценки активов, составили 93 539 176 тыс. руб. При этом величина обязательств кредитной организации составила 230 733 473 тыс. руб. Превышение величины обязательств кредитной организации над стоимостью активов составило 137 194 297 тыс. руб", – говорится в решении арбитражного суда о признании банка банкротом. Как сообщалось ранее в октябре в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом "Таврического банка". ЦБ РФ в начале сентября 2025 года сообщал об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты им собственных средств. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе страны. Согласно материалам дела, процедура конкурсного производства открыта в отношении "Таврического банка" сроком на год (до 15 октября 2026 года). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее сообщало, что оно назначено конкурсным управляющим "Таврического банка". По оценке АСВ, исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью. Планируется, что расчеты с вкладчиками - кредиторами первой очереди - в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе.
https://1prime.ru/20251015/sud--863554365.html
санкт-петербург
ленинградская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, санкт-петербург, ленинградская область, рф, банк россия, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, РФ, банк Россия, Агентство по страхованию вкладов
14:10 21.10.2025
 
В капитале Таврического банка нашли дефицит в 137 миллиардов рублей

В капитале Таврического банка обнаружили дефицит в 137 миллиардов рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – ПРАЙМ. Обязательства "Таврического банка", признанного банкротом по заявлению Банка России, превышают стоимость его активов на 137 миллиардов рублей, следует из материалов дела о банкротстве кредитной организации.
"По результатам обследования временной администрацией финансового состояния ("Таврического банка" – ред.) составлено заключение о финансовом состоянии и составе кредиторов кредитной организации... в соответствии с которым активы кредитной организации с учетом корректировок временной администрации, внесенных по результатам оценки активов, составили 93 539 176 тыс. руб. При этом величина обязательств кредитной организации составила 230 733 473 тыс. руб. Превышение величины обязательств кредитной организации над стоимостью активов составило 137 194 297 тыс. руб", – говорится в решении арбитражного суда о признании банка банкротом.
Как сообщалось ранее в октябре в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом "Таврического банка".
ЦБ РФ в начале сентября 2025 года сообщал об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты им собственных средств. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе страны.
Согласно материалам дела, процедура конкурсного производства открыта в отношении "Таврического банка" сроком на год (до 15 октября 2026 года).
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее сообщало, что оно назначено конкурсным управляющим "Таврического банка". По оценке АСВ, исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью.
Планируется, что расчеты с вкладчиками - кредиторами первой очереди - в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе.
Суд, правосудие
Суд Петербурга признал банкротом "Таврический банк"
15 октября, 16:23
 
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьРФбанк РоссияАгентство по страхованию вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала