СМИ: банки США ищут гарантии для предоставления кредита Аргентине

2025-10-21T03:06+0300
2025-10-21T03:06+0300
2025-10-21T03:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863737861.jpg?1761005194
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Группа крупнейших американских банков ищет гарантии для предоставления правительству Аргентины кредита на сумму 20 миллиардов долларов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Группа банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs, изо всех сил пытается собрать кредит в размере 20 миллиардов долларов для Аргентины, не взваливая на себя бремя ответственности за фактически обанкротившуюся южноамериканскую страну", - пишет издание.
Отмечается, что подобный кредит станет частью плана Вашингтона по поддержке правительства Аргентины через финансовый пакет в размере 40 миллиардов долларов, который включит в себя валютный своп на сумму 20 миллиардов долларов с министерством финансов США и отдельный банковский кредит на сумму 20 миллиардов долларов. В связи с этим банки ищут гарантии, которые бы подтвердили будущий возврат средств.
Wall Street Jоurnal уточняет, что ранее американские банки не кредитовали Аргентину.
В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов.
