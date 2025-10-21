Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: банки США ищут гарантии для предоставления кредита Аргентине - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/banki-863737861.html
СМИ: банки США ищут гарантии для предоставления кредита Аргентине
СМИ: банки США ищут гарантии для предоставления кредита Аргентине - 21.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: банки США ищут гарантии для предоставления кредита Аргентине
Группа крупнейших американских банков ищет гарантии для предоставления правительству Аргентины кредита на сумму 20 миллиардов долларов США, сообщает газета Wall | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T03:06+0300
2025-10-21T03:06+0300
финансы
банки
экономика
аргентина
сша
вашингтон
скотт бессент
jpmorgan chase
bank of america
goldman sachs
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863737861.jpg?1761005194
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Группа крупнейших американских банков ищет гарантии для предоставления правительству Аргентины кредита на сумму 20 миллиардов долларов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Группа банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs, изо всех сил пытается собрать кредит в размере 20 миллиардов долларов для Аргентины, не взваливая на себя бремя ответственности за фактически обанкротившуюся южноамериканскую страну", - пишет издание. Отмечается, что подобный кредит станет частью плана Вашингтона по поддержке правительства Аргентины через финансовый пакет в размере 40 миллиардов долларов, который включит в себя валютный своп на сумму 20 миллиардов долларов с министерством финансов США и отдельный банковский кредит на сумму 20 миллиардов долларов. В связи с этим банки ищут гарантии, которые бы подтвердили будущий возврат средств. Wall Street Jоurnal уточняет, что ранее американские банки не кредитовали Аргентину. В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов.
аргентина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, аргентина, сша, вашингтон, скотт бессент, jpmorgan chase, bank of america, goldman sachs
Финансы, Банки, Экономика, АРГЕНТИНА, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs
03:06 21.10.2025
 
СМИ: банки США ищут гарантии для предоставления кредита Аргентине

WSJ: банки США ищут гарантии для предоставления кредита Аргентине на $20 млрд

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Группа крупнейших американских банков ищет гарантии для предоставления правительству Аргентины кредита на сумму 20 миллиардов долларов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Группа банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs, изо всех сил пытается собрать кредит в размере 20 миллиардов долларов для Аргентины, не взваливая на себя бремя ответственности за фактически обанкротившуюся южноамериканскую страну", - пишет издание.
Отмечается, что подобный кредит станет частью плана Вашингтона по поддержке правительства Аргентины через финансовый пакет в размере 40 миллиардов долларов, который включит в себя валютный своп на сумму 20 миллиардов долларов с министерством финансов США и отдельный банковский кредит на сумму 20 миллиардов долларов. В связи с этим банки ищут гарантии, которые бы подтвердили будущий возврат средств.
Wall Street Jоurnal уточняет, что ранее американские банки не кредитовали Аргентину.
В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаФинансыБанкиАРГЕНТИНАСШАВАШИНГТОНСкотт БессентJPMorgan ChaseBank of AmericaGoldman Sachs
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала