https://1prime.ru/20251021/benzin--863771167.html

Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды

Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды - 21.10.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый торговый день подряд бьет исторический рекорд: во вторник марка подорожала по территориальному индексу... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T15:08+0300

2025-10-21T15:08+0300

2025-10-21T15:08+0300

энергетика

рынок

торги

рф

александр новак

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый торговый день подряд бьет исторический рекорд: во вторник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 392 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Итого, всего в этом году бензин Аи-92 обновлял ценовой максимум шестнадцать раз. При этом к закрытию торгов вторника цена на бензин Аи-95 снизилась на 0,02%, до 79 606 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива во вторник осталась на уровне понедельника - 64 939 рублей за тонну. Межсезонный сорт подешевел на 0,17%, до 63 583 рублей за тонну, зимний - на 0,07%, до 77 654 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов подорожала на 4,77% - до 22 115 рублей. Цена на мазут снизилась на 1,5% - до 21 932 рублей за тонну. Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Тем временем 22 октября Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива, ранее сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.

https://1prime.ru/20251020/benzin-863719988.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, александр новак, сергей цивилев