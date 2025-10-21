Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251021/benzin--863771167.html
Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды
Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды - 21.10.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый торговый день подряд бьет исторический рекорд: во вторник марка подорожала по территориальному индексу... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T15:08+0300
2025-10-21T15:08+0300
энергетика
рынок
торги
рф
александр новак
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый торговый день подряд бьет исторический рекорд: во вторник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 392 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Итого, всего в этом году бензин Аи-92 обновлял ценовой максимум шестнадцать раз. При этом к закрытию торгов вторника цена на бензин Аи-95 снизилась на 0,02%, до 79 606 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива во вторник осталась на уровне понедельника - 64 939 рублей за тонну. Межсезонный сорт подешевел на 0,17%, до 63 583 рублей за тонну, зимний - на 0,07%, до 77 654 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов подорожала на 4,77% - до 22 115 рублей. Цена на мазут снизилась на 1,5% - до 21 932 рублей за тонну. Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Тем временем 22 октября Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива, ранее сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.
https://1prime.ru/20251020/benzin-863719988.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_694b1ba3dbbf0d413e57d12c3ad75399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, александр новак, сергей цивилев
Энергетика, Рынок, Торги, РФ, Александр Новак, Сергей Цивилев
15:08 21.10.2025
 
Биржевая цена бензина Аи-92 в России продолжает бить рекорды

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже побила исторический рекорд

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Заправка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый торговый день подряд бьет исторический рекорд: во вторник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 392 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Итого, всего в этом году бензин Аи-92 обновлял ценовой максимум шестнадцать раз.
При этом к закрытию торгов вторника цена на бензин Аи-95 снизилась на 0,02%, до 79 606 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива во вторник осталась на уровне понедельника - 64 939 рублей за тонну. Межсезонный сорт подешевел на 0,17%, до 63 583 рублей за тонну, зимний - на 0,07%, до 77 654 рублей.
Тонна сжиженных углеводородных газов подорожала на 4,77% - до 22 115 рублей. Цена на мазут снизилась на 1,5% - до 21 932 рублей за тонну.
Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Тем временем 22 октября Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива, ранее сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Бензин Аи-92 снова побил ценовой рекорд на российской бирже
Вчера, 15:10
 
ЭнергетикаРынокТоргиРФАлександр НовакСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала