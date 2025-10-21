Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции задержали гражданку Китая, похитившую золотые самородки - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251021/bfmtv-863769003.html
Во Франции задержали гражданку Китая, похитившую золотые самородки
Во Франции задержали гражданку Китая, похитившую золотые самородки - 21.10.2025, ПРАЙМ
Во Франции задержали гражданку Китая, похитившую золотые самородки
Французские правоохранители задержали и поместили под стражу гражданку Китая, которая похитила золотые самородки из Национального музея естественной истории в... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T14:39+0300
2025-10-21T14:39+0300
происшествия
общество
мировая экономика
китай
франция
париж
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/80/763498033_0:0:3032:1707_1920x0_80_0_0_5f1eaba7c14845b8f90dcb0321e7b6d3.jpg
ПАРИЖ, 21 окт - ПРАЙМ. Французские правоохранители задержали и поместили под стражу гражданку Китая, которая похитила золотые самородки из Национального музея естественной истории в Париже, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора Лор Беко. "Двадцатичетырехлетней гражданке Китая были выдвинуты обвинения, она была помещена под стражу в понедельник 13 октября по обвинению в "краже в составе организованной группы" золотых самородков из Музея естественной истории в сентябре", - говорится в сообщении телеканала. Ограбление произошло 16 сентября. Среди украденного были самородки, представляющие историческую ценность, из Боливии, Урала, Калифорнии и Австралии. Их общий вес оценивается в примерно шесть килограмм, а финансовый ущерб, согласно экспертам, в 1,5 миллиона евро из-за потери самородков и 50 тысяч евро за повреждений музея, говорится в материале канала. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, в здание музея пробрался со взломом только один человек около 1.00 ночи по местному времени. По данным следствия, болгаркой были срезаны две двери, а витрина повреждена с помощью горелки, сообщает телеканал. Женщину задержали еще 30 сентября в испанской Барселоне, в тот же день она была передана французским властям. Следствие установило, что они покинула территорию Франции 16 сентября и готовилась к отъезду в Китай. В момент задержания она попыталась избавиться от расплавленных кусков золота, передает канал. "Расследование продолжается, в частности, чтобы установить, что стало с украденными предметами, а также чтобы найти вероятных сообщников", - говорится в материале телеканала со ссылкой на прокурора. Ранее 19 октября газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
https://1prime.ru/20250910/moshenniki--862072410.html
https://1prime.ru/20250710/kriptovalyuta-859362563.html
китай
франция
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/80/763498033_336:0:3032:2022_1920x0_80_0_0_0111ca73c72f86f2255664a4f4a431fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, китай, франция, париж, мвд
Происшествия, Общество , Мировая экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, Париж, МВД
14:39 21.10.2025
 
Во Франции задержали гражданку Китая, похитившую золотые самородки

BFMTV: во Франции задержали женщину, похитившую золотые самородки из музея

© fotolia.com / selitbulПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Париж. Архивное фото
© fotolia.com / selitbul
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 21 окт - ПРАЙМ. Французские правоохранители задержали и поместили под стражу гражданку Китая, которая похитила золотые самородки из Национального музея естественной истории в Париже, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора Лор Беко.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В Москве у вдовы участника СВО украли три миллиона рублей
10 сентября, 15:43
"Двадцатичетырехлетней гражданке Китая были выдвинуты обвинения, она была помещена под стражу в понедельник 13 октября по обвинению в "краже в составе организованной группы" золотых самородков из Музея естественной истории в сентябре", - говорится в сообщении телеканала.
Ограбление произошло 16 сентября. Среди украденного были самородки, представляющие историческую ценность, из Боливии, Урала, Калифорнии и Австралии. Их общий вес оценивается в примерно шесть килограмм, а финансовый ущерб, согласно экспертам, в 1,5 миллиона евро из-за потери самородков и 50 тысяч евро за повреждений музея, говорится в материале канала.
Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, в здание музея пробрался со взломом только один человек около 1.00 ночи по местному времени. По данным следствия, болгаркой были срезаны две двери, а витрина повреждена с помощью горелки, сообщает телеканал.
Женщину задержали еще 30 сентября в испанской Барселоне, в тот же день она была передана французским властям. Следствие установило, что они покинула территорию Франции 16 сентября и готовилась к отъезду в Китай. В момент задержания она попыталась избавиться от расплавленных кусков золота, передает канал.
"Расследование продолжается, в частности, чтобы установить, что стало с украденными предметами, а также чтобы найти вероятных сообщников", - говорится в материале телеканала со ссылкой на прокурора.
Ранее 19 октября газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лаборатория Касперского
Мошенники украли у российского разработчика криптовалюту на $500 тысяч
10 июля, 13:02
 
ПроисшествияОбществоМировая экономикаКИТАЙФРАНЦИЯПарижМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала