Во Франции задержали гражданку Китая, похитившую золотые самородки
BFMTV: во Франции задержали женщину, похитившую золотые самородки из музея
ПАРИЖ, 21 окт - ПРАЙМ. Французские правоохранители задержали и поместили под стражу гражданку Китая, которая похитила золотые самородки из Национального музея естественной истории в Париже, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора Лор Беко.
"Двадцатичетырехлетней гражданке Китая были выдвинуты обвинения, она была помещена под стражу в понедельник 13 октября по обвинению в "краже в составе организованной группы" золотых самородков из Музея естественной истории в сентябре", - говорится в сообщении телеканала.
Ограбление произошло 16 сентября. Среди украденного были самородки, представляющие историческую ценность, из Боливии, Урала, Калифорнии и Австралии. Их общий вес оценивается в примерно шесть килограмм, а финансовый ущерб, согласно экспертам, в 1,5 миллиона евро из-за потери самородков и 50 тысяч евро за повреждений музея, говорится в материале канала.
Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, в здание музея пробрался со взломом только один человек около 1.00 ночи по местному времени. По данным следствия, болгаркой были срезаны две двери, а витрина повреждена с помощью горелки, сообщает телеканал.
Женщину задержали еще 30 сентября в испанской Барселоне, в тот же день она была передана французским властям. Следствие установило, что они покинула территорию Франции 16 сентября и готовилась к отъезду в Китай. В момент задержания она попыталась избавиться от расплавленных кусков золота, передает канал.
"Расследование продолжается, в частности, чтобы установить, что стало с украденными предметами, а также чтобы найти вероятных сообщников", - говорится в материале телеканала со ссылкой на прокурора.
Ранее 19 октября газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.