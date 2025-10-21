https://1prime.ru/20251021/bolshinstvo-863738268.html

Большинство китайских туристов готовы посетить Россию повторно

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Большинство туристов из Китая выражают готовность посетить Россию повторно - их численность доходит до 95%, говорится в сообщении Центра стратегических разработок (ЦСР). "95% китайских туристов, посетивших Россию, хотят приехать снова", - пришли к выводу эксперты ЦСР, проанализировав результаты опроса, проведенного на международной туристической выставке China International Tourism Industry Expo. При этом, по словам директора Центра развития международного туризма ЦСР Олега Кочуга, результаты опроса показали важность цифровой среды для китайских путешественников. "Доступность онлайн-инструментов: от поиска информации до бронирования и использования сервисов на месте, возможность быстро оплатить услуги в юанях, легко ориентироваться на местности, получить информацию на китайском языке и воспользоваться онлайн-поддержкой - становится критерием, от которого зависит возвращение китайского туриста", - отметил он. По его мнению, развитие цифровых сервисов в туризме - от локализации приложений до интеграции с социальными сетями и каналами бронирования - должно стать приоритетом развития туристической отрасли России. "Именно качество цифровой среды определяет, сможет ли страна удержать место в топ-направлениях для китайских туристов", - подчеркнул Кочуг. В свою очередь замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков заверил, что власти РФ продолжат совершенствовать визовые процедуры и расширять возможности для безналичных расчетов. "Особое значение имеет тот факт, что большинство гостей из Китая выражают готовность посетить нашу страну повторно. В этой связи мы продолжим работу по развитию туристической инфраструктуры, совершенствованию визовых процедур и расширению возможностей для безналичных расчетов. Цель на ближайшее время - обеспечить высокий уровень сервиса, который будет способствовать дальнейшему росту интереса к России как к привлекательному туристическому направлению", - сказал Вахруков, которого цитирует ЦСР.

