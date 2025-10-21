Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251021/cnn-863742365.html
СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе
СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе - 21.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе
Госсекретарь США Марко Рубио может снова созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президента России... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T08:11+0300
2025-10-21T08:11+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
марко рубио
сергей лавров
владимир путин
мид рф
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио может снова созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - говорится в сообщении телеканала.
https://1prime.ru/20251020/lavrov-863725181.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_265:0:2901:1977_1920x0_80_0_0_88ae74b7b1e3ff16049b7c32d865e83a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, марко рубио, сергей лавров, владимир путин, мид рф, cnn
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД РФ, CNN
08:11 21.10.2025
 
СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе

CNN: Лавров и Рубио могут обсудить встречу Путина и Трампа на этой неделе

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио может снова созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - говорится в сообщении телеканала.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Лавров и Рубио провели телефонный разговор
Вчера, 18:09
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯСШАМарко РубиоСергей ЛавровВладимир ПутинМИД РФCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала