СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе
СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе - 21.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе
Госсекретарь США Марко Рубио может снова созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президента России... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T08:11+0300
2025-10-21T08:11+0300
2025-10-21T08:11+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
марко рубио
сергей лавров
владимир путин
мид рф
cnn
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио может снова созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - говорится в сообщении телеканала.
сша
