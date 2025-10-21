https://1prime.ru/20251021/dengi-863769755.html
В Москве раскрыли схему с обналичиванием и транзитом денег
В Москве раскрыли схему с обналичиванием и транзитом денег - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Москве раскрыли схему с обналичиванием и транзитом денег
Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T14:48+0300
2025-10-21T14:48+0300
2025-10-21T14:48+0300
мошенничество
общество
россия
москва
санкт-петербург
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860226100_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ded9039dc939b8f80f7ca4d70b7b7242.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход - 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве. По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата", - написала она в Telegram-канале. Отмечается, что подельники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Как рассказала Волк, они использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, куда перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности такая деятельность не велась. "За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - добавила Волк. По ее словам, в результате правоохранители задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, данные о юрлицах, которые предоставляли средства для обналичивания, будут переданы в налоговые органы.
https://1prime.ru/20251016/moshennichestvo-863592779.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860226100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd586447537bb4d833b682036657d51d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, санкт-петербург, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД
В Москве раскрыли схему с обналичиванием и транзитом денег
В Москве задержали группу, занимавшуюся обналичиванием и транзитом денег
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход - 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России
по Москве
. По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата", - написала она в Telegram-канале.
Отмечается, что подельники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Как рассказала Волк, они использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, куда перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности такая деятельность не велась.
"За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - добавила Волк.
По ее словам, в результате правоохранители задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге
.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, данные о юрлицах, которые предоставляли средства для обналичивания, будут переданы в налоговые органы.
МВД рассказало о схемах мошенничества на биржах фриланса