В Москве раскрыли схему с обналичиванием и транзитом денег

В Москве раскрыли схему с обналичиванием и транзитом денег - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Москве раскрыли схему с обналичиванием и транзитом денег

Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T14:48+0300

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход - 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве. По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата", - написала она в Telegram-канале. Отмечается, что подельники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Как рассказала Волк, они использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, куда перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности такая деятельность не велась. "За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - добавила Волк. По ее словам, в результате правоохранители задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, данные о юрлицах, которые предоставляли средства для обналичивания, будут переданы в налоговые органы.

