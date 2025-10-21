Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей - 21.10.2025
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей
2025-10-21T11:08+0300
2025-10-21T11:08+0300
мошенничество
бизнес
россия
снг
ДУШАНБЕ, 21 окт - ПРАЙМ. Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. "Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей", - сообщил генпрокурор. Он отметил, что исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале способов борьбы с кибермошенничеством. "За последние три года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения", - пояснил генпрокурор.
бизнес, россия, снг
Мошенничество, Бизнес, РОССИЯ, СНГ
11:08 21.10.2025
 
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей

Генпрокурор Гуцан: с дропперов взыскали свыше миллиарда рублей

ДУШАНБЕ, 21 окт - ПРАЙМ. Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.
"Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей", - сообщил генпрокурор.
Он отметил, что исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале способов борьбы с кибермошенничеством. "За последние три года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения", - пояснил генпрокурор.
Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам
15 октября, 11:22
 
Мошенничество Бизнес РОССИЯ СНГ
 
 
Заголовок открываемого материала