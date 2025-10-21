https://1prime.ru/20251021/dropper-863751084.html

Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей

мошенничество

бизнес

россия

снг

ДУШАНБЕ, 21 окт - ПРАЙМ. Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. "Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей", - сообщил генпрокурор. Он отметил, что исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале способов борьбы с кибермошенничеством. "За последние три года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения", - пояснил генпрокурор.

