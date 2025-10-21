https://1prime.ru/20251021/dropper-863751084.html
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей - 21.10.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей
Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T11:08+0300
2025-10-21T11:08+0300
2025-10-21T11:08+0300
мошенничество
бизнес
россия
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
ДУШАНБЕ, 21 окт - ПРАЙМ. Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. "Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей", - сообщил генпрокурор. Он отметил, что исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале способов борьбы с кибермошенничеством. "За последние три года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения", - пояснил генпрокурор.
https://1prime.ru/20251015/dropper-863532402.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3b0eaf7c8bcfbb8491058119236d3a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, снг
Мошенничество, Бизнес, РОССИЯ, СНГ
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей
Генпрокурор Гуцан: с дропперов взыскали свыше миллиарда рублей
ДУШАНБЕ, 21 окт - ПРАЙМ. Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.
"Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей", - сообщил генпрокурор.
Он отметил, что исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале способов борьбы с кибермошенничеством. "За последние три года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения", - пояснил генпрокурор.
Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам