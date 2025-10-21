Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
В Петербурге банда обманула страховщиков на 170 миллионов рублей
В Петербурге банда обманула страховщиков на 170 миллионов рублей
2025-10-21T11:35+0300
2025-10-21T11:35+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Занимавшаяся инсценировкой ДТП банда обманула страховые компании на сумму свыше 170 миллионов рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны 12 подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "12 человек задержаны моими коллегами из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии специалистов страховых компаний. По предварительным данным, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием иномарок", - рассказала Волк в Telegram-канале. Она добавила, что водители для инсценировки аварии просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Затем они предоставляли в страховые организации подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП и незаконно получали крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. "В результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД. Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ за мошенничество в сфере страхования. Полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников преступления.
11:35 21.10.2025
 
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Занимавшаяся инсценировкой ДТП банда обманула страховые компании на сумму свыше 170 миллионов рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны 12 подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"12 человек задержаны моими коллегами из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии специалистов страховых компаний. По предварительным данным, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием иномарок", - рассказала Волк в Telegram-канале.
Она добавила, что водители для инсценировки аварии просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Затем они предоставляли в страховые организации подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП и незаконно получали крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля.
"В результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД.
Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ за мошенничество в сфере страхования. Полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников преступления.
Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера
