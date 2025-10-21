https://1prime.ru/20251021/dtp--863752650.html
В Петербурге банда обманула страховщиков на 170 миллионов рублей
2025-10-21T11:35+0300
мошенничество
бизнес
финансы
россия
санкт-петербург
ленинградская область
рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859784739_0:13:3273:1854_1920x0_80_0_0_5c20c05890c799b480c00ac2383cb4e1.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Занимавшаяся инсценировкой ДТП банда обманула страховые компании на сумму свыше 170 миллионов рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны 12 подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "12 человек задержаны моими коллегами из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии специалистов страховых компаний. По предварительным данным, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием иномарок", - рассказала Волк в Telegram-канале. Она добавила, что водители для инсценировки аварии просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Затем они предоставляли в страховые организации подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП и незаконно получали крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. "В результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД. Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ за мошенничество в сфере страхования. Полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников преступления.
санкт-петербург
ленинградская область
рф
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Занимавшаяся инсценировкой ДТП банда обманула страховые компании на сумму свыше 170 миллионов рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны 12 подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"12 человек задержаны моими коллегами из ГУ МВД России
по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
при содействии специалистов страховых компаний. По предварительным данным, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием иномарок", - рассказала Волк в Telegram-канале.
Она добавила, что водители для инсценировки аварии просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Затем они предоставляли в страховые организации подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП и незаконно получали крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля.
"В результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД.
Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ
за мошенничество в сфере страхования. Полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников преступления.
