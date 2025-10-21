Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители на фоне санкций - 21.10.2025
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители на фоне санкций
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители на фоне санкций
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Европейская комиссия обеспокоена слишком высокими ценами на энергоносители в Евросоюзе на фоне решения о запрете поставок российского газа и нефти и обещает "удвоить усилия" по снижению цен, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. "Еврокомиссия удваивает свои усилия по снижению цен на энергоносители и быстрому облегчению положения промышленных потребителей и домашних хозяйств. Цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими по сравнению с нашими конкурентами, что может подорвать конкурентоспособность основных промышленных игроков и нашей экономики в целом, а также качество жизни наших граждан", - сказано в документе. В Еврокомиссии считают, что налоги на электроэнергию являются одним из основных факторов таких высоких цен. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Европейская комиссия обеспокоена слишком высокими ценами на энергоносители в Евросоюзе на фоне решения о запрете поставок российского газа и нефти и обещает "удвоить усилия" по снижению цен, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года.
"Еврокомиссия удваивает свои усилия по снижению цен на энергоносители и быстрому облегчению положения промышленных потребителей и домашних хозяйств. Цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими по сравнению с нашими конкурентами, что может подорвать конкурентоспособность основных промышленных игроков и нашей экономики в целом, а также качество жизни наших граждан", - сказано в документе.
В Еврокомиссии считают, что налоги на электроэнергию являются одним из основных факторов таких высоких цен.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
