Силуанов рассказал о новых ограничениях на трудоустройство самозанятых

2025-10-21

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ видит случаи подмены трудовых отношений: самозанятые оформляются по официальному трудовому договору с целью снижения налогообложения, поэтому министерство совместно с Минтрудом и ФНС договорились ограничить такую возможность, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рассматривали также и вопросы трудовой занятости. Видим, что еще есть случаи, когда трудовые отношения подменяются самозанятыми. Самозанятые имеют более низкие уровни налогообложения, это касается и индивидуальных предпринимателей, и вступают в трудовые отношения для того, чтобы снизить уровень налогообложения. Многие предприниматели этим пользуются", - сказал он по итогам стратегической сессии "Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса". "Поэтому вместе с службой занятости, с Минтрудом, с налоговой службой договорились о проведении контрольных мероприятий, договорились об ограничении возможностей использования труда индивидуальных предпринимателей, самозанятых в трудовых отношениях", - отметил министр. Как подчеркнул Силуанов, если гражданин является самозанятым, то необходимо строго соблюдать законодательство и не устраиваться на работу, как обыкновенный работник в рамках трудовых отношений. "Это надо разделять. И об этом сегодня был разговор с бизнесом. Думаю, что мы нашли соответствующее понимание и решение", - сказал Силуанов. Эксперимент по режиму работы самозанятых проводится с 2019 года и завершится в 2028 году, в течение этих лет условия налогообложения их доходов остаются прежними, заявили ранее в пресс-службе правительства РФ. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

