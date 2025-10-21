Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин обсудил с Володиным корректировку бюджетного пакета - 21.10.2025
Мишустин обсудил с Володиным корректировку бюджетного пакета
Мишустин обсудил с Володиным корректировку бюджетного пакета - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин обсудил с Володиным корректировку бюджетного пакета
Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил готовность правительства обсуждать идеи по корректировке отдельных... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T18:43+0300
2025-10-21T18:43+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863780736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fb64e3f9ad3a48dfa1ac633e4dcfde5.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил готовность правительства обсуждать идеи по корректировке отдельных инициатив бюджетного пакета, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. Мишустин во вторник встретился с главой нижней палаты парламента, они обсудили проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Володин сообщил, что на пленарном заседании в среду депутаты рассмотрят проект трёхлетнего бюджета в первом чтении. "Вячеслав Володин также проинформировал Михаила Мишустина о поступающих в Государственную думу предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив, внесённых правительством в составе бюджетного пакета. Михаил Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу, добавив, что Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
рф
россия, финансы, рф, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума, Минфин
18:43 21.10.2025
 
Мишустин обсудил с Володиным корректировку бюджетного пакета

Мишустин обсудил с Володиным корректировку отдельных инициатив бюджетного пакета

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил готовность правительства обсуждать идеи по корректировке отдельных инициатив бюджетного пакета, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
Мишустин во вторник встретился с главой нижней палаты парламента, они обсудили проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Володин сообщил, что на пленарном заседании в среду депутаты рассмотрят проект трёхлетнего бюджета в первом чтении.
"Вячеслав Володин также проинформировал Михаила Мишустина о поступающих в Государственную думу предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив, внесённых правительством в составе бюджетного пакета. Михаил Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу, добавив, что Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
Госдума скорректировала параметры федерального бюджета на 2025 год
12:50
 
РОССИЯ Финансы РФ Михаил Мишустин Вячеслав Володин Госдума Минфин
 
 
